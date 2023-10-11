«Лос-Анджелес» продлил контракт с тренером Маклелланом до конца сезона-2024/25
Тренер Тодд Маклеллан продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год.
Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. Об этом сообщил генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк.
Срок действующего контракта 56-летнего тренера рассчитан до конца нынешнего сезона.
Блэйк сообщил, что новое соглашение было согласовано вскоре после окончания регулярного чемпионата-2022/23.
Маклеллан возглавляет «Кингс» с сезона-2019/20. Под его руководством команда два последних сезона выходила в плей-офф. В Кубке Стэнли-2023 клуб уступил «Эдмонтону» (2-4 в серии) в первом раунде.
Блэйк также сообщил, что помощники тренера Трент Йони и Джим Хиллер, а также тренер вратарей Майк Бакли тоже получили новые контракты до конца сезона-2024/25.
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