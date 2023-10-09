Далин вошел в топ-3 самых дорогих защитников НХЛ с зарплатой 11 млн долларов. Карлссон – самый высокооплачиваемый с кэпхитом 11,5 млн

Теги Питтсбург Баффало Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути Эрик Карлссон Расмус Далин Хоккей

Зарплата Расмуса Далина – в тройке лучших среди защитников в НХЛ.

Шведский хоккеист подписал восьмилетний контракт с «Баффало» со средней зарплатой 11 миллионов долларов в год.

Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Таким образом, Расмус Далин войдет в тройку самых высокооплачиваемых защитников в НХЛ.

Такой же кэпхит – 11 млн долларов – имеет защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

Самый дорогой защитник лиги – Эрик Карлссон из «Питтсбурга» с зарплатой 11,5 млн долларов в год.

Далин набрал 73 (15+58) балла за результативность при полезности «плюс 12» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Из этих троих у Далина - самый адекватный контракт. За пропеллера вообще готовы доплачивать, лишь бы его кто забрал))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Неплохо насыпали, не ожидал. Ну Баффало выбирать особо не приходится, к ним очередь из Макаров не стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий