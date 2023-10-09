Далин вошел в топ-3 самых дорогих защитников НХЛ с зарплатой 11 млн долларов. Карлссон – самый высокооплачиваемый с кэпхитом 11,5 млн

Зарплата Расмуса Далина – в тройке лучших среди защитников в НХЛ.

Шведский хоккеист подписал восьмилетний контракт с со средней зарплатой 11 миллионов долларов в год.

Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Таким образом, войдет в тройку самых высокооплачиваемых защитников в .

Такой же кэпхит – 11 млн долларов – имеет защитник « » .

Самый дорогой защитник лиги – Эрик Карлссон из «Питтсбурга» с зарплатой 11,5 млн долларов в год.

Далин набрал 73 (15+58) балла за результативность при полезности «плюс 12» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.