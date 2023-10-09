Далин вошел в топ-3 самых дорогих защитников НХЛ с зарплатой 11 млн долларов. Карлссон – самый высокооплачиваемый с кэпхитом 11,5 млн
Зарплата Расмуса Далина – в тройке лучших среди защитников в НХЛ.
Шведский хоккеист подписал восьмилетний контракт с «Баффало» со средней зарплатой 11 миллионов долларов в год.
Соглашение начнет действовать со следующего сезона.
Таким образом, Расмус Далин войдет в тройку самых высокооплачиваемых защитников в НХЛ.
Такой же кэпхит – 11 млн долларов – имеет защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
Самый дорогой защитник лиги – Эрик Карлссон из «Питтсбурга» с зарплатой 11,5 млн долларов в год.
Далин набрал 73 (15+58) балла за результативность при полезности «плюс 12» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
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