Заварухин об 1:3 от «Локомотива»: «Автомобилист» проиграл борьбу под воротами»

Теги Локомотив Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил поражение «Автомобилиста» от «Локомотива» (1:3) в КХЛ.

«Мы настраивали ребят на быстрый хоккей. Во втором периоде проиграли борьбу под воротами, пропустили гол. Такой же момент в третьем периоде решил исход матча — снова проиграли борьбу под воротами. Поэтому результат не в нашу пользу.

Я думаю, после первого периода и «Локомотив» добавил, и мы сыграли иначе. «Локомотив» держал шайбу, делал наложения, хотя по броскам период ровный. Они нагрузили наших защитников. Второй гол — концентрация, недоработали всей пятеркой под воротами.

Денежкин должен был сегодня сыграть, но заболел», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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2 комментария

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agp_ekt
Для быстрого хоккея надо молодежь набирать,а не пенсионеров уговаривать
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Егор Караев
Ответ agp_ekt
Для быстрого хоккея надо молодежь набирать,а не пенсионеров уговаривать
хоть где Локо в приуспевает
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