Заварухин об 1:3 от «Локомотива»: «Автомобилист» проиграл борьбу под воротами»

Николай Заварухин оценил поражение «Автомобилиста» от «Локомотива» (1:3) в КХЛ.

«Мы настраивали ребят на быстрый хоккей. Во втором периоде проиграли борьбу под воротами, пропустили гол. Такой же момент в третьем периоде решил исход матча — снова проиграли борьбу под воротами. Поэтому результат не в нашу пользу.

Я думаю, после первого периода и «Локомотив» добавил, и мы сыграли иначе. « » держал шайбу, делал наложения, хотя по броскам период ровный. Они нагрузили наших защитников. Второй гол — концентрация, недоработали всей пятеркой под воротами.

Денежкин должен был сегодня сыграть, но заболел», – сказал главный тренер « ».