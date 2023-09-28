Заварухин об 1:3 от «Локомотива»: «Автомобилист» проиграл борьбу под воротами»
Николай Заварухин оценил поражение «Автомобилиста» от «Локомотива» (1:3) в КХЛ.
«Мы настраивали ребят на быстрый хоккей. Во втором периоде проиграли борьбу под воротами, пропустили гол. Такой же момент в третьем периоде решил исход матча — снова проиграли борьбу под воротами. Поэтому результат не в нашу пользу.
Я думаю, после первого периода и «Локомотив» добавил, и мы сыграли иначе. «Локомотив» держал шайбу, делал наложения, хотя по броскам период ровный. Они нагрузили наших защитников. Второй гол — концентрация, недоработали всей пятеркой под воротами.
Денежкин должен был сегодня сыграть, но заболел», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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