Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Торпедо». У клуба 6 поражений в 7 последних играх

«Торпедо» победило минское «Динамо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 33-й минуте игры команда тренера проигрывала со счетом 0:3, но сумела отыграться благодаря шайбам , и .

« » удалось одержать победу в матче. Решающий гол на 49-й минуте забил Даниил Бокун.

Это поражение стало для «Динамо» шестым в семи последних играх. На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Запада, набрав семь очков после девяти игр КХЛ.