Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Торпедо». У клуба 6 поражений в 7 последних играх

Теги Торпедо Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Даниил Бокун Ник Меркли Роман Горбунов Арсений Бринкман Хоккей

«Торпедо» победило минское «Динамо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 33-й минуте игры команда тренера Дмитрия Квартальнова проигрывала со счетом 0:3, но сумела отыграться благодаря шайбам Арсения БринкманаНика Меркли и Романа Горбунова.

«Торпедо» удалось одержать победу в матче. Решающий гол на 49-й минуте забил Даниил Бокун.

Это поражение стало для «Динамо» шестым в семи последних играх. На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Запада, набрав семь очков после девяти игр КХЛ.

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5 комментариев

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pizzatcarizza
Провалились в большинстве минчане, но в целом игра была обоюдоострая. Реализация была убийственная у Торпедо конечно, и ведь команда молодая, еще прибавить могут 100%
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Матроскин52
Торпедо с победой! Качественная реализация моментов, правда в меньшинстве еще два не забили… В концовке потерпели и довели матч до победы! Красавцы!
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gviddi
Торпедо супер.
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Саня52
2 очка конечно не пахнут,с Победой! Но с...ка,валидольщики... 3 выхода 1 в 0,можно было всё решать значительно раньше 😉 Едем к Витькам,надеемся на дисциплину в игре и не давать поводов полосатым😬
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barbarian1991
Белевичу здоровья, всём отдыха и правильных выводов по игре. Быстрей бы вернулись все в строй, а *** на Дарьине пошёл бы смотреть хоккей на трибуну, а не со льда.
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