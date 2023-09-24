Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Торпедо». У клуба 6 поражений в 7 последних играх
«Торпедо» победило минское «Динамо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 33-й минуте игры команда тренера Дмитрия Квартальнова проигрывала со счетом 0:3, но сумела отыграться благодаря шайбам Арсения Бринкмана, Ника Меркли и Романа Горбунова.
«Торпедо» удалось одержать победу в матче. Решающий гол на 49-й минуте забил Даниил Бокун.
Это поражение стало для «Динамо» шестым в семи последних играх. На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Запада, набрав семь очков после девяти игр КХЛ.
5 комментариев