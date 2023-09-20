«СКА сильно обновился в межсезонье, у них было недостаточно времени, чтобы сыграться». Орлов о 10-м месте армейцев на Западе

Теги СКА Геннадий Орлов КХЛ Хоккей

Геннадий Орлов объяснил 10-е место СКА в таблице Западной конференции КХЛ.

«СКА сильно обновился в межсезонье, по объективным причинам у них было недостаточно времени, чтобы сыграться. Всегда прежде всего нужно смотреть на качество игры.

Взять матч СКА с «Сибирью»: почти 100 бросков по воротам, 15 стопроцентных моментов, но бывает, что шайба не идет в ворота. С «Динамо» тоже было почти 40 бросков! И в футболе такое часто случается, когда преимущество большое, а голов нет.

Сезон только начался, для исправления результатов очень много времени. Сыграно только 7 матчей из 68, впереди длинный путь, нужно спокойно работать дальше.

Да, был труднейший четырехматчевый выезд, очень много травм. Конечно, очень сильно мешают удаления, но я сказал бы, что это от слишком большого старания игроков, которые очень хотят наконец победить.

Но у СКА действительно собрана хорошая команда с качественными игроками, сильные тренеры, всегда полный стадион. Общими усилиями и нужно добиваться победы в следующей игре [с «Северсталью»] и с хорошим настроением отправляться на дальневосточный выезд», — сказал комментатор.

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6 комментариев

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каток Третьяка
Гена, ну тебе то че бояться говорить правду?)) там чувак скупил звёзд на два состава, летают чартерами, живут в дорогущих гостинницах и ты будешь втирать про тяжелейший выезд в Москву, ярославль и нн??))) а также то, что хоккеисты которые ещё вчера умели играть в хоккей, сегодня за пару месяцев не сыгрались?))
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Beast
да всем плевать, никто не будет против, если ску расформируют
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андрэ
Вы прочитали краткий пересказ нытья мальчика Ромы в этом сезоне
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urloff
Да тренер фин, вот и результат!
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рашит мухаметшин
а как дела в ска ? чё то не пишут ничего
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Mikl_5555
он НИ РАЗУ не упомянул йозе,ему че на лапу не занесли??
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