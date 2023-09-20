«СКА сильно обновился в межсезонье, у них было недостаточно времени, чтобы сыграться». Орлов о 10-м месте армейцев на Западе

Геннадий Орлов объяснил 10-е место СКА в таблице Западной конференции КХЛ.

« сильно обновился в межсезонье, по объективным причинам у них было недостаточно времени, чтобы сыграться. Всегда прежде всего нужно смотреть на качество игры.

Взять матч СКА с «Сибирью»: почти 100 бросков по воротам, 15 стопроцентных моментов, но бывает, что шайба не идет в ворота. С «Динамо» тоже было почти 40 бросков! И в футболе такое часто случается, когда преимущество большое, а голов нет.

Сезон только начался, для исправления результатов очень много времени. Сыграно только 7 матчей из 68, впереди длинный путь, нужно спокойно работать дальше.

Да, был труднейший четырехматчевый выезд, очень много травм. Конечно, очень сильно мешают удаления, но я сказал бы, что это от слишком большого старания игроков, которые очень хотят наконец победить.

Но у СКА действительно собрана хорошая команда с качественными игроками, сильные тренеры, всегда полный стадион. Общими усилиями и нужно добиваться победы в следующей игре [с «Северсталью»] и с хорошим настроением отправляться на дальневосточный выезд», — сказал комментатор.