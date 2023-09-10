Щитов о старте сезона: «Трактор» произвел неплохое впечатление. У команды долг перед болельщиками за прошлый сезон, думаю, получится реабилитироваться»

Никита Щитов прокомментировал выступление «Трактора» на старте сезона.

Клуб проиграл 2 из 4 матчей.

« » произвел неплохое впечатление. Против «Ак Барса» играли в острый хоккей, старались хорошо действовать в атаке. В матче в Ярославле обе команды играли на результат, но в концовке «Трактор» упустил преимущество и проиграл «Локомотиву» в овертайме.

Также челябинцы обыграли «Ладу» и «Витязь» и в целом хорошо начали сезон. Посмотрим, как теперь «Трактор» будет проводить матчи дома.

Хорошее впечатление производят , , , Роберт Хэмилтон, Сергей Телегин, стабильно играет .

У челябинской команды есть долг перед своими болельщиками за прошлый сезон, и, думаю, у нее получится реабилитироваться. Хочется, чтобы проклятие победителя Кубка губернатора Челябинской области было снято и больше ни на кого не давило психологически», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.