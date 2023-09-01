Где смотреть Салават Юлаев – Ак Барс, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 14 сентября
В четверг, 14 сентября, сыграют Салават Юлаев и Ак Барс в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Уфа-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Салават Юлаев – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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