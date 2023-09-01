Директор «Салавата» о Зоркине: «Способен сыграть в силовой хоккей, надежен в обороне, с хорошими атакующими навыками»
Василий Чижов высказался о переходе Никиты Зоркина в «Салават Юлаев».
СКА обменял 23-летнего защитника в уфимский клуб на форварда Александра Филиппова.
«Мы продолжаем формирование команды. После отъезда Мухамадуллина в НХЛ нам нужен был молодой защитник с опытом игры в КХЛ. Зоркин обладает хорошими атакующими навыками, способен сыграть в силовой хоккей и при этом надежно играет в обороне.
Филиппову желаем удачи в новом клубе, дальнейшего роста и прогресса. Он способен поднять свой уровень игры в ближайшие годы, чтобы попасть в КХЛ», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева».
1 комментарий