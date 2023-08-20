Светлаков о предсезонке ЦСКА: «Самое тяжелое уже прошли. Первые два цикла были ударные. Впереди Кубок мэра Москвы, а там уже все, новый сезон»

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался о подготовке к новому сезону.

– Удалось ли восстановиться, в первую очередь ментально после очередного длинного сезона?

– Да, было достаточно времени отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Так что с новыми эмоциями в новый сезон.

– Какая хоккейная новость удивила больше всего этим летом?

– Да нет такого, чтобы я сказал прямо вау!

– Может все-таки что-то читаете?

– Стараюсь отдыхать от этого. Летом все отдыхают, в сезоне будет достаточно новостей, а летом другие мысли в голове.

– Что наиболее сложное во время предсезонки?

– Самое тяжелое, думаю, уже прошли. Первые наши два цикла были ударные.

Впереди Кубок мэра Москвы, подготовимся, а там уже все, новый сезон, все по-новой, – сказал нападающий ЦСКА Андрей Светлаков.