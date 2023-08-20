Светлаков о предсезонке ЦСКА: «Самое тяжелое уже прошли. Первые два цикла были ударные. Впереди Кубок мэра Москвы, а там уже все, новый сезон»
Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался о подготовке к новому сезону.
– Удалось ли восстановиться, в первую очередь ментально после очередного длинного сезона?
– Да, было достаточно времени отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Так что с новыми эмоциями в новый сезон.
– Какая хоккейная новость удивила больше всего этим летом?
– Да нет такого, чтобы я сказал прямо вау!
– Может все-таки что-то читаете?
– Стараюсь отдыхать от этого. Летом все отдыхают, в сезоне будет достаточно новостей, а летом другие мысли в голове.
– Что наиболее сложное во время предсезонки?
– Самое тяжелое, думаю, уже прошли. Первые наши два цикла были ударные.
Впереди Кубок мэра Москвы, подготовимся, а там уже все, новый сезон, все по-новой, – сказал нападающий ЦСКА Андрей Светлаков.
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