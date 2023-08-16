«Яндекс Плюс» о договоре с КХЛ: «Хоккейный сезон – как блокбастер-сериал. Хотим расширять аудиторию фанатов национального вида спорта»

Представитель «Яндекс Плюс» высказался о подписании партнерского договора с КХЛ.

Стороны подписали контракт на 5 лет. Трансляции матчей будут доступны по подписке.

«Популярность хоккея среди нашей аудитории постоянно растет, его любят и смотрят по всей стране. Мы смотрим на клубный сезон, как на блокбастер-сериал, сюжет которого развивается с каждым новым матчем.

У клубов есть свои звезды и фандом, который не пропускает ни одной новости о клубе. Мы хотим вместе с лигой приводить на матчи тех, кто интересуется спортом, делать просмотр комфортным как онлайн, так и оффлайн, расширять аудиторию фанатов этого национального вида спорта.

У нас для этого есть «Яндекс Плюс» с 23 миллионами подписчиков, и нам нравится тот вектор, который выбрала КХЛ, сокращая количество остановок, меняя правила в пользу увеличения темпа и повышения результативности игры.

Вместе с лигой мы хотели бы сделать хоккей еще более захватывающим», – сказал директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюс» Сергей Бархударьян.

Подписка «Яндекс Плюс» на все матчи сезона КХЛ будет стоить 1990 рублей, на месяц – 299 рублей. Других вариантов нет