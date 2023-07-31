Коннолли об игре Овечкина в победном плей-офф: «Он был зверем. Ребята просто следовали за ним»

Бретт Конноли высказался об игре с Александром Овечкиным в победном плей-офф НХЛ.

«Во время нашей серии, когда мы выиграли, он был зверем. Было дико видеть, что он так играет, и ребята просто следовали за ним.

Он просто очень решительный парень, когда дело касается того, что нужно забивать голы, он лучше всех справляется с этим. Он играет жестко, он силен физически.

Он отличный игрок, так что здорово видеть, как он продолжает забивать», – сказал экс-нападающий « », выступающий за «Лугано».

и выиграли в составе «Вашингтона» в 2018 году.