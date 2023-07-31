Коннолли об игре Овечкина в победном плей-офф: «Он был зверем. Ребята просто следовали за ним»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Бретт Коннолли Хоккей

Бретт Конноли высказался об игре с Александром Овечкиным в победном плей-офф НХЛ.

«Во время нашей серии, когда мы выиграли, он был зверем. Было дико видеть, что он так играет, и ребята просто следовали за ним.

Он просто очень решительный парень, когда дело касается того, что нужно забивать голы, он лучше всех справляется с этим. Он играет жестко, он силен физически.

Он отличный игрок, так что здорово видеть, как он продолжает забивать», – сказал экс-нападающий «Вашингтона», выступающий за «Лугано».

Овечкин и Коннолли выиграли Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году. 

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3 комментария

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Сивуч
Там сошлось несколько факторов. И физическая готовность команды, и бешеннач уверенность капитана, и превосходная игра Холтби, и командная мотивация, которая хоть и пошатнулась в первых двух матчах серии, но в третьем и в дальнейшем придала всем уверенности и сил. Даже ДСП играл выше своего реального уровня. А что Орлов ещё творил, Кузя, Эллер, Орпик, Овечкин.. Это был очень крутой плэйофф для команды, вытаскивающей серии на зубах.
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Tima_Milan
Интересно, в курсе ли он что овца и есть зверь? Да и с физикой должно быть в порядке.
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Геннадий Тёкин
Ответ Tima_Milan
Интересно, в курсе ли он что овца и есть зверь? Да и с физикой должно быть в порядке.
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