Эмиль Галимов заработает 25 млн рублей в следующем сезоне по новому контракту со СКА (Metaratings)

Теги СКА КХЛ Эмиль Галимов деньги Хоккей

Нападающий Эмиль Галимов продлил контракт со СКА.

30 июля агентство «Winners», представляющее интересы игрока, объявило о подписании нового трехлетнего контракта между Галимовым и петербуржским клубом.

По данным Metaratings.ru, в сезоне-2023/24 хоккеист заработает 25 миллионов рублей. 

Галимов выступает за СКА с 2020 года. В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 27 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф на его счету 12 матчей и три заброшенные шайбы. 

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