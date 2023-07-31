Эмиль Галимов заработает 25 млн рублей в следующем сезоне по новому контракту со СКА (Metaratings)

Нападающий Эмиль Галимов продлил контракт со СКА.

30 июля агентство «Winners», представляющее интересы игрока, объявило о подписании нового трехлетнего контракта между Галимовым и петербуржским клубом.

По данным Metaratings.ru, в сезоне-2023/24 хоккеист заработает 25 миллионов рублей.

выступает за с 2020 года. В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 27 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф на его счету 12 матчей и три заброшенные шайбы.