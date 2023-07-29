Форвард «Нефтехимика» Злодеев о прочитанных книгах: «Из последнего – «Хижина», «Портрет Дориана Грея», «Алхимик»

Теги Нефтехимик КХЛ Дмитрий Злодеев Хоккей

Новичок «Нефтехимика» Дмитрий Злодеев рассказал о последних прочитанных книгах.

«Сейчас живу на базе, в принципе, все условия созданы потрясающие, все устраивает – отличный город, хороший коллектив, хорошие условия. Все на высшем уровне. 

Обычно я либо гуляю, либо что-то смотрю, либо что-то читаю. Из последнего, что, наверное, прочитал, – «Хижина» Уильяма Пола Янга, «Портрет Дориана Грея» [Оскара Уайльда] и «Алхимик» [Пауло Коэльо]», – сказал нападающий. 

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