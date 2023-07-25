«Колорадо» подтвердил подписание контракта с Коваленко. Форвард проведет сезон в «Торпедо»

Николай Коваленко подписал контракт с «Колорадо».

Соглашение российского нападающего и команды из Денвера рассчитано на два года.

« » ранее уже сообщило, что останется в и проведет предстоящий сезон в составе команды.

В минувшем сезоне Коваленко набрал 54 (21+33) очка в 56 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 10». В плей-офф он добавил 7 (3+4) баллов в 10 играх.

« » выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.