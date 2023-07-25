«Колорадо» подтвердил подписание контракта с Коваленко. Форвард проведет сезон в «Торпедо»

Теги Торпедо переходы Колорадо НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко подписал контракт с «Колорадо».

Соглашение российского нападающего и команды из Денвера рассчитано на два года.

«Торпедо» ранее уже сообщило, что Николай Коваленко останется в КХЛ и проведет предстоящий сезон в составе команды.

В минувшем сезоне Коваленко набрал 54 (21+33) очка в 56 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 10». В плей-офф он добавил 7 (3+4) баллов в 10 играх.

«Колорадо» выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.

5 комментариев

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Александр Воронцов
Сразу бы ехал в НХЛ. Парню уже 24 года нынче, что сидеть в Торпедо, в ожидании чего..
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Rio de Janeiro
Технарь Кузьменко сразу стал выделяться на фоне большинства нхл-их поленьев.У Коли тоже всё должно получиться
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marshal .masha
Ответ kvint(ksk)
Ха, классика. У турбо-патриота Коваленко, сын уедет в США. Впрочем ничего нового.
Не задал отец правильного идеологического направления. Ну ничего сейчас министерство спорта этим займется)
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marshal .masha
Ответ Александр Воронцов
Сразу бы ехал в НХЛ. Парню уже 24 года нынче, что сидеть в Торпедо, в ожидании чего..
В ожидании чуда
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