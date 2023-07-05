Арсений Грицюк: «Во Вьетнаме ел крокодила. Это та же самая курица, только мясо пожестче»
Арсений Грицюк рассказал, как ел мясо крокодила во Вьетнаме.
– А из еды во Вьетнаме что-то местное дегустировали?
– Крокодила ел. И скажу, что это та же самая курица, только мясо пожестче.
Лягушек еще предлагали. Друзья попробовали, а я не решился на такой эксперимент. Я не гурман, – сказал хоккеист СКА.
Император говорит-да
посол- а у нас во Франции ее едят только свиньи
Александр послу. а правда что у вас во Франции лягушек едят?
посол- да конечно!
Император-ну у нас в России лягушек даже свиньи не едят