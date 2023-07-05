Арсений Грицюк: «Во Вьетнаме ел крокодила. Это та же самая курица, только мясо пожестче»

Арсений Грицюк рассказал, как ел мясо крокодила во Вьетнаме.

– А из еды во Вьетнаме что-то местное дегустировали?

– Крокодила ел. И скажу, что это та же самая курица, только мясо пожестче.

Лягушек еще предлагали. Друзья попробовали, а я не решился на такой эксперимент. Я не гурман, – сказал хоккеист .