Арсений Грицюк: «Во Вьетнаме ел крокодила. Это та же самая курица, только мясо пожестче»

Теги СКА светская хроника КХЛ Арсений Грицюк Питание Хоккей

Арсений Грицюк рассказал, как ел мясо крокодила во Вьетнаме.

– А из еды во Вьетнаме что-то местное дегустировали?

– Крокодила ел. И скажу, что это та же самая курица, только мясо пожестче.

Лягушек еще предлагали. Друзья попробовали, а я не решился на такой эксперимент. Я не гурман, – сказал хоккеист СКА.

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6 комментариев

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кракадил
Я как-то лягушачьи лапки ел. Тоже на курицу похоже, с привкусом тины
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Конифеев
Лучше б налегал там на жареных паучков :)
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Павел павел
Ответ кракадил
Я как-то лягушачьи лапки ел. Тоже на курицу похоже, с привкусом тины
исторический анекдот. у Аьександра 3 французкий посол спрашивает- а правда у вас в России гиечку едят?
Император говорит-да
посол- а у нас во Франции ее едят только свиньи
Александр послу. а правда что у вас во Франции лягушек едят?
посол- да конечно!
Император-ну у нас в России лягушек даже свиньи не едят
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Павел павел
Ответ кракадил
Я как-то лягушачьи лапки ел. Тоже на курицу похоже, с привкусом тины
медузу не пробовали? я пробовал.консервированную. честно говоря хрень хренью)
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Павел павел
Ответ Павел павел
исторический анекдот. у Аьександра 3 французкий посол спрашивает- а правда у вас в России гиечку едят? Император говорит-да посол- а у нас во Франции ее едят только свиньи Александр послу. а правда что у вас во Франции лягушек едят? посол- да конечно! Император-ну у нас в России лягушек даже свиньи не едят
извиняюсь за орфографию коннчно)
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Кирилл19
Ответ кракадил
Я как-то лягушачьи лапки ел. Тоже на курицу похоже, с привкусом тины
Да кто не ел))) да, именно курица по вкусу, гораздо полезней и безопасней нынешней курицы, выращиваемой в промышленных масштабах аж за 30 суток
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