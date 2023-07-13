Макдэвид – лучший игрок года в НХЛ по версии ESPY Award

Теги рейтинги Бостон Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Джонатан Маршессо Линус Улльмарк Давид Пастрняк Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан лучшим хоккеистом года в НХЛ по версии ESPY Award.

В голосовании среди болельщиков форвард опередил нападающего «Вегаса» Джонатана Маршессо, форварда «Бостона» Давида Пастрняка и его одноклубника голкипера Линуса Улльмарка.

Ранее по итогам прошлого сезона Макдэвид в третий раз выиграл «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. 

Также Макдэвид в минувшем сезоне в 5-й раз выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) и впервые – «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу). 

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3 комментария

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ARoman91
Лучший без вопросов
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АРХАТ
Не надо бесценивать труд в регулярке, как многие тут делают на сайте. Кроме КС ничего не видят.
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