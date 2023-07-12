Никита Щитов: «Салават» должен быть в четвертке по итогам регулярки. Это команде по силам, если сезон пройдет гладко – без травм и психологических спадов»

Теги Салават Юлаев Никита Щитов КХЛ Хоккей

Никита Щитов рассказал, каких результатов ждет от «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

– Леонид Вайсфельд заявил, что «Салават Юлаев» собрал «идеальную команду за эти деньги». Вы с ним согласны?

– Вайсфельд здраво рассуждает. Надо исходить из того, какой бюджет, кто был на рынке и как игроки вписываются в тренерскую концепцию. Для этого неплохо будет перед сборами услышать пресс-конференцию руководства и тренеров «Салавата Юлаева». Там они расскажут болельщикам, какие позиции удалось укрепить.

И в прошлом сезоне КХЛ было много команд, которые доказали, что можно показывать результат, не имея очень больших финансовых возможностей. По бюджету «Салават Юлаев» не может конкурировать с соседями из Казани, ЦСКА и СКА. Однако удалось подписать хороших хоккеистов, и все будет решать тренерская мысль, коллектив и игра вратарей.

В команде хорошие защитники и добротные нападающие, не вижу слабых мест в составе. Одни лидеры ушли, но появились новые. Нет причин, чтобы посыпать голову пеплом.

– Каких результатов вы ожидаете от команды в новом сезоне?

– Думаю, «Салават Юлаев» должен быть в четвертке по итогам регулярки, чтобы дома начинать плей-офф. Это команде по силам. Если сезон пройдет гладко – без травм и психологических спадов. Но борьба будет очень серьезная. На Востоке только «Ак Барс» на бумаге выглядит сильнее, а остальные команды практически равные. Думаю, до последних матчей чемпионат будет держать в напряжении, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

В сезоне-2022/23 «Савалат Юлаев» дошел до первого раунда плей-офф, где потерпел поражение от «Адмирала» (2-4). 

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
Куда вы все клоните? То есть, нам уже не нужны две позиции легионеров?
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