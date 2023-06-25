Щитов о фаворитах сезона КХЛ: «Ак Барс» сохранил костяк, пришли сильные игроки. «Салават» поборется за высокие места, Хмелевски будет одним из лидеров»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Никита Щитов КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Никита Щитов ответил на вопрос о фаворитах предстоящего сезона КХЛ.

– На бумаге фаворит на Востоке, конечно, «Ак Барс». У них сохранился костяк, и пришли очень сильные хоккеисты в лице Яшкина и Жафярова.

Остальные команды находятся в равных условиях. Аутсайдера точно нет, не могу назвать.

В прошлом сезоне все команды навязывали борьбу, плотность по очкам в таблице приятно удивляла. В следующем сезоне будет не хуже, все укрепляются.

– Что думаете по «Салавату Юлаеву»?

– Будут бороться за самые высокие места.

– Кого можете выделить?

– Понравился Саша Хмелевски. Прекрасно влился в коллектив и показывал классный хоккей со своей первой игры.

Предстоящий сезон будет еще ярче в его исполнении. Он будет одним из лидеров на льду, – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.

4 комментария

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Волк16
главное чтобы питерская нечесть не купила судеек!!!
+7
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GreenUfa
СЮ если в этом году пройдёт первый раунд ПО руководство республики будет считать успехом, указывая что мы сделали шаг вперёд, движемся в правильном направлении и так из года в год, всем плевать там
+1
-1
0
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Ачиваков Марат
Да вы Никита просто мистер очевидность! То, что вы сказали открытие для многих, так бы думали, кто ест, кто?
0
0
0
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Костя Кот
Ответ Волк16
главное чтобы питерская нечесть не купила судеек!!!
как всегда в финале конфы отлетят
+1
-1
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