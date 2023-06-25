Щитов о фаворитах сезона КХЛ: «Ак Барс» сохранил костяк, пришли сильные игроки. «Салават» поборется за высокие места, Хмелевски будет одним из лидеров»
Никита Щитов ответил на вопрос о фаворитах предстоящего сезона КХЛ.
– На бумаге фаворит на Востоке, конечно, «Ак Барс». У них сохранился костяк, и пришли очень сильные хоккеисты в лице Яшкина и Жафярова.
Остальные команды находятся в равных условиях. Аутсайдера точно нет, не могу назвать.
В прошлом сезоне все команды навязывали борьбу, плотность по очкам в таблице приятно удивляла. В следующем сезоне будет не хуже, все укрепляются.
– Что думаете по «Салавату Юлаеву»?
– Будут бороться за самые высокие места.
– Кого можете выделить?
– Понравился Саша Хмелевски. Прекрасно влился в коллектив и показывал классный хоккей со своей первой игры.
Предстоящий сезон будет еще ярче в его исполнении. Он будет одним из лидеров на льду, – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.
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