Леонид Вайсфельд: «У «Салавата» не доминирующий состав, как у «Ак Барса», но, может, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями о составе «Салавата Юлаева».
– Уфа снова усилилась хоккеистами, не хватающими звезд с неба. Лещенко, Шаров. Да, оба выстрелили в прошлых сезонах, но тот ли это уровень, чтобы претендовать на что-то серьезное?
– Нельзя же сказать, что это слабая команда? На бумаге – да, «Ак Барс» выглядит сильнее, безусловно.
Но кто-нибудь мог предположить, что «Адмирал» пройдет первый круг? Обычно ругают какую-то команду за то, что провели плохую селекционную кампанию.
Но стоп, мы же не знаем, какие там финансовые возможности. Может быть, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали.
Да, у них не доминирующий состав, как у Казани. Но при определенных обстоятельствах они могут побороться. Почему нет?
Тем более сейчас у них будет хороший вратарь, – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
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