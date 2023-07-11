Леонид Вайсфельд: «У «Салавата» не доминирующий состав, как у «Ак Барса», но, может, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о составе «Салавата Юлаева».

– Уфа снова усилилась хоккеистами, не хватающими звезд с неба. Лещенко, Шаров. Да, оба выстрелили в прошлых сезонах, но тот ли это уровень, чтобы претендовать на что-то серьезное?

– Нельзя же сказать, что это слабая команда? На бумаге – да, «Ак Барс» выглядит сильнее, безусловно.

Но кто-нибудь мог предположить, что «Адмирал» пройдет первый круг? Обычно ругают какую-то команду за то, что провели плохую селекционную кампанию.

Но стоп, мы же не знаем, какие там финансовые возможности. Может быть, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали.

Да, у них не доминирующий состав, как у Казани. Но при определенных обстоятельствах они могут побороться. Почему нет?

Тем более сейчас у них будет хороший вратарь, – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

5 комментариев

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marshal .masha
Ответ 4k7shv9zrw
Надеюсь в ПО будет наконец зеленое дерби)
В сезоне 20/21 было , 4:0
+1
0
+1
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artem klishin
Ак Барс опять будет играть в финале, уже сейчас понятно
+2
-2
0
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marshal .masha
Ответ artem klishin
Ак Барс опять будет играть в финале, уже сейчас понятно
Вылетят в первом, втором раунде
+1
-1
0
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