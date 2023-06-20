Агент Шумакова и Фисенко о «Ладе»: «Переговоры на завершающей стадии. От «Сибири» два месяца ждали контракт – больше не ждем»
Сергей Шумаков и Михаил Фисенко близки к переходу в «Ладу».
Об этом заявил представитель хоккеистов Шуми Бабаев.
– Действительно ли Сергей Шумаков и Михаил Фисенко могут перейти в «Ладу»?
– Переговоры ведутся. Они находятся на завершающей стадии.
– Раньше была информация, что Шумаков перейдет в «Сибирь».
– Мы ждали от «Сибири» контракта два месяца. Поэтому приняли решение больше не ждать, – сказал Бабаев.
В прошедшем сезоне Сергей Шумаков выступал за два клуба – «Трактор» и минское «Динамо».
В челябинской команде он сыграл 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка. В клубе из Беларуси Шумаков отметился 1 (0+1) баллом в 11 играх регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист сыграл один матч.
Михаил Фисенко играл за московское «Динамо» и «Металлург» в прошлом сезоне. На его счету 49 матчей регулярного чемпионата и 11 (3+8) очков. В плей-офф форвард за 11 встреч записал в свой актив один голевой пас.
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