Агент Барбашева: «Иван хотел бы остаться в «Вегасе», но не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия»
Агент Ивана Барбашева высказался о вариантах хоккеиста в НХЛ.
Нападающий «Вегас», выигравший Кубок Стэнли с командой, может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.
«Он действительно наслаждался временем в «Вегасе». Уверен, что в какой-то момент мы будем вести переговоры с клубом.
Он хотел бы остаться, но я не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия», – сказал представитель игрока Дэн Мильштейн.
Ожидается, что агент будет искать для нападающего многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 миллиона долларов в год.
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