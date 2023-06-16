Агент Барбашева: «Иван хотел бы остаться в «Вегасе», но не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия»

Агент Ивана Барбашева высказался о вариантах хоккеиста в НХЛ.

Нападающий « », выигравший Кубок Стэнли с командой, может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.

«Он действительно наслаждался временем в «Вегасе». Уверен, что в какой-то момент мы будем вести переговоры с клубом.

Он хотел бы остаться, но я не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия», – сказал представитель игрока .

Ожидается, что агент будет искать для нападающего многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 миллиона долларов в год.