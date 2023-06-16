Агент Барбашева: «Иван хотел бы остаться в «Вегасе», но не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия»

Теги НХЛ Вегас Иван Барбашев Дэн Мильштейн Хоккей

Агент Ивана Барбашева высказался о вариантах хоккеиста в НХЛ.

Нападающий «Вегас», выигравший Кубок Стэнли с командой, может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.

«Он действительно наслаждался временем в «Вегасе». Уверен, что в какой-то момент мы будем вести переговоры с клубом.

Он хотел бы остаться, но я не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия», – сказал представитель игрока Дэн Мильштейн.

Ожидается, что агент будет искать для нападающего многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 миллиона долларов в год.

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2 комментария

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алексей абольник
Жаль конечно, хотелось бы посмотреть на него в первом звене в Вегасе в следующем сезоне, но скорее всего не реально. А Барбашеву конечно нужно заработать, два кубка уже есть..
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rrvin
Ответ алексей абольник
Жаль конечно, хотелось бы посмотреть на него в первом звене в Вегасе в следующем сезоне, но скорее всего не реально. А Барбашеву конечно нужно заработать, два кубка уже есть..
Очень хочется не согласиться, но видимо так и будет.
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