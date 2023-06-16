Форвард «Вегаса» Барбашев планирует получить долгосрочный контракт с зарплатой до 5,75 млн долларов в год

Теги возможные переходы НХЛ Вегас Иван Барбашев Дэн Мильштейн Хоккей

Иван Барбашев намерен найти контракт в НХЛ с зарплатой до 5,75 миллиона долларов в год.

Нападающий стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв титул в составе «Вегаса» в нынешнем сезоне.

Иван Барбашев присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом».

В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.

В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.

Действующий контракт Ивана с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершил действие после окончания сезона. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Дэн Мильштейн, представитель Барбашева, будет искать для своего клиента многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 миллиона долларов в год.

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5 комментариев

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Даниель Иванов
Мало просит
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dosatuy
Такие же копейки как у Ничушкина, даже меньше. Меняй Ваня агента. Вон Братт не показавший ничего в плей-офф около 8 лямов вроде. У нашего Лучича в 4 звене столько, а контракт подписывал лет чуть ли не 10 назад.
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Китовик
Похоже, уже в другой команде
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Венер Кучербаев
Вегас может отлично монетизировать свой кубковый успех! подписать Барбашева на 8 лет на зарплату около 6 млн и обменять его, например, в Чикаго. Чикаго к Бедарду и к другой талантливой молодёжи получит дядьку-наставника с опытом выигрыша Кубка с двумя разными командами, при этом в самом расцвете лет, без истории травм, карьера которого ещё не вышла на пик, с потенциалом раскрываться и дальше. соответственно , команда успеет вырасти, окрепнуть, возмужать и через 4-5 лет уже начать претендовать на Кубок, а Иван всё ещё будет в соку. и денег будет стоить ОООЧЕНЬ адекватно (честно говоря, я ожидал, что они будут искать контракт не меньше 6 млн и вплоть до 7-7.5). Вегас может получить несколько хороших/ высоких драфт-пиков либо парочку молодых, нераскрытых и недорогих игроков. Барбашев получит давно заслуженные деньги, возможность войти в историю команды Original Six в качестве одного из лидеров и привести команду к очередному Кубку. Чикаго как город - не пердь какая-то.
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Misson
Вот и ответ на желание остаться в Вегасе.
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