Форвард «Вегаса» Барбашев планирует получить долгосрочный контракт с зарплатой до 5,75 млн долларов в год
Иван Барбашев намерен найти контракт в НХЛ с зарплатой до 5,75 миллиона долларов в год.
Нападающий стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв титул в составе «Вегаса» в нынешнем сезоне.
Иван Барбашев присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом».
В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.
В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.
Действующий контракт Ивана с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершил действие после окончания сезона. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
Дэн Мильштейн, представитель Барбашева, будет искать для своего клиента многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 миллиона долларов в год.
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