Вайсфельд о тренере сезона: «Федоров завоевывает титул второй год подряд, выходил из сложных ситуаций. Меня впечатлила его работа»

Леонид Вайсфельд считает Сергея Федорова лучшим тренером сезона КХЛ..

Лига включила , и в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

«Все трое достойны, но если бы меня спросили, сказал бы, что Федоров.

Он второй год подряд завоевывает титул, выходил из сложных ситуаций – меня впечатлила его работа.

Хотя Ларионов и Билялетдинов тоже великолепно поработали, но если из трех выбирать одного – выбрал бы Федорова», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .