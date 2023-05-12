Вайсфельд о тренере сезона: «Федоров завоевывает титул второй год подряд, выходил из сложных ситуаций. Меня впечатлила его работа»
Леонид Вайсфельд считает Сергея Федорова лучшим тренером сезона КХЛ..
Лига включила Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
«Все трое достойны, но если бы меня спросили, сказал бы, что Федоров.
Он второй год подряд завоевывает титул, выходил из сложных ситуаций – меня впечатлила его работа.
Хотя Ларионов и Билялетдинов тоже великолепно поработали, но если из трех выбирать одного – выбрал бы Федорова», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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