Андрей Назаров: «Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и спорта. Россия ни перед кем не прогибается. Чем быстрее он это поймет, тем будет лучше всем»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Андрей Назаров Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров считает, что главе ИИХФ надо вникнуть в специфику русского спорта.

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта.

Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнется, чем быстрее французский управленец это поймет, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею.

Поздравляю всех больших праздником, с Днем России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», – заявил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

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3 комментария

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SmilingBy
Уж кто как не Андрюша спец по вниканию языком
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Melnikov1968
"Поздравляю всех больших праздником, с Днем России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», – заявил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров." (с). А маленьких и средних тоже поздравляешь, или только больших? 😊 Автор, тест поправьте, пожалуйста.
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Kanan Jarrus
дикарь
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