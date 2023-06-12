Андрей Назаров: «Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и спорта. Россия ни перед кем не прогибается. Чем быстрее он это поймет, тем будет лучше всем»

Андрей Назаров считает, что главе ИИХФ надо вникнуть в специфику русского спорта.

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта.

Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнется, чем быстрее французский управленец это поймет, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею.

Поздравляю всех больших праздником, с Днем России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», – заявил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.