Морис – журналисту о том, что статус Бобровского может быть под сомнением: «У вас слишком много свободного времени. 48 часов назад вы говорили о том, как они с Ткачаком будут делить «Конн Смайт»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Пол Морис выразил недовольство вопросом журналиста касательно Сергея Бобровского.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте второго матча с «Голден Найтс». Он ушел с площадки в игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

Морис был недоволен предположением журналиста, что статус Бобровского может быть поставлен под сомнение. Голкипер будет защищать ворота «Флориды» в третьей игре серии с «Вегасом».

«Я думаю, у вас, ребята, слишком много свободного времени. Может быть, вас просто слишком много. Вы, ребята, собираетесь вместе и делите вопросы?

Что касается вашего вопроса, то это грубо. Потому что он был великолепен в первой игре, и он был так же хорош, как и наша команда во второй игре.

За 48 часов до этого вы говорили о Ткачаке и Бобровском, и как они будут делить «Конн Смайт».

Я не высмеиваю ваш вопрос, я его понимаю. Но мне кажется, что ситуация стала немного радикальной. Он был хорошим вратарем в первой игре», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Ткачак – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Бобровский – 2-й, Айкел – 3-й, Барков – 7-й

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