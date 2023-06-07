Морис – журналисту о том, что статус Бобровского может быть под сомнением: «У вас слишком много свободного времени. 48 часов назад вы говорили о том, как они с Ткачаком будут делить «Конн Смайт»

Пол Морис выразил недовольство вопросом журналиста касательно Сергея Бобровского.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте второго матча с «Голден Найтс». Он ушел с площадки в игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

Морис был недоволен предположением журналиста, что статус Бобровского может быть поставлен под сомнение. Голкипер будет защищать ворота «Флориды» в третьей игре серии с «Вегасом».

«Я думаю, у вас, ребята, слишком много свободного времени. Может быть, вас просто слишком много. Вы, ребята, собираетесь вместе и делите вопросы?

Что касается вашего вопроса, то это грубо. Потому что он был великолепен в первой игре, и он был так же хорош, как и наша команда во второй игре.

За 48 часов до этого вы говорили о Ткачаке и Бобровском, и как они будут делить «Конн Смайт».

Я не высмеиваю ваш вопрос, я его понимаю. Но мне кажется, что ситуация стала немного радикальной. Он был хорошим вратарем в первой игре», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Ткачак – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Бобровский – 2-й, Айкел – 3-й, Барков – 7-й