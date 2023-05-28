Мартинес о 2:4 с «Далласом»: «Они были голоднее и выиграли больше единоборств. «Вегас» должен соответствовать их напору»

Алек Мартинес высказался о поражении «Вегаса» от «Далласа» в 5-м матче серии.

«Старс» одержали волевую победу над «Голден Найтс» (4:2, 2-3) в пятом матче серии финала Запада.

«Не думаю, что мы играли как следует все 60 минут. Они были голоднее и выиграли больше единоборств.

Мы играем с командой, которой некуда отступать. Никто не говорил, что это будет легко. Мы должны соответствовать их напору», – сказал защитник « ».