Мартинес о 2:4 с «Далласом»: «Они были голоднее и выиграли больше единоборств. «Вегас» должен соответствовать их напору»
Алек Мартинес высказался о поражении «Вегаса» от «Далласа» в 5-м матче серии.
«Старс» одержали волевую победу над «Голден Найтс» (4:2, 2-3) в пятом матче серии финала Запада.
«Не думаю, что мы играли как следует все 60 минут. Они были голоднее и выиграли больше единоборств.
Мы играем с командой, которой некуда отступать. Никто не говорил, что это будет легко. Мы должны соответствовать их напору», – сказал защитник «Вегаса».
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