Дебур о 2-3 с «Вегасом» после 0-3: «Говорили о том, что слона едят частями. Я бы не стал ставить против «Далласа»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур высказался о победе над «Вегасом» в 5-м матче финала Запада.

«Даллас» сократил разрыв в серии (2-3), одержав гостевую победу над «Голден Найтс» (4:2). 

«Такая у нас команда. Кого-то нет в составе, и другие игроки проявляют себя. Мы получаем отдачу от каждого.

Сегодня мы играли смело и одержали победу, хотя не было пары парней (Джейми Бенна из-за дисквалификации и Евгения Дадонова из-за травмы – прим. Sports.ru). 

Мы говорили о том, что слона едят частями. Сегодня мы откусили кусочек. Дело еще не сделано, но мне нравится наша команда. Я бы не стал ставить против нас», – сказал главный тренер «Старс». 

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5 комментариев

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Антон
Ответ Booligan
Антон, вот ты наверное умный, а скажи, пожалуйста, при чём тут Флорида?
Там тепло
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Антон
Похоже, что с Вегасом (как и с Майами в НБА) счет 3-0 в серии сыграл злую шутку, пришло некоторое успокоение ситуацией.
+1
-1
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Booligan
Ответ Антон
Похоже, что с Вегасом (как и с Майами в НБА) счет 3-0 в серии сыграл злую шутку, пришло некоторое успокоение ситуацией.
Равные соперники, во 2 игре Вегасу повезло
0
0
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Антон
Ответ Booligan
Равные соперники, во 2 игре Вегасу повезло
На такой стадии слабых уже нет соперников. Флориде тоже повезло во всех овертаймах?
0
0
0
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Booligan
Ответ Антон
На такой стадии слабых уже нет соперников. Флориде тоже повезло во всех овертаймах?
Антон, вот ты наверное умный, а скажи, пожалуйста, при чём тут Флорида?
0
0
0
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