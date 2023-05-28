Дебур о 2-3 с «Вегасом» после 0-3: «Говорили о том, что слона едят частями. Я бы не стал ставить против «Далласа»

Питер Дебур высказался о победе над «Вегасом» в 5-м матче финала Запада.

« » сократил разрыв в серии (2-3), одержав гостевую победу над «Голден Найтс» (4:2).

«Такая у нас команда. Кого-то нет в составе, и другие игроки проявляют себя. Мы получаем отдачу от каждого.

Сегодня мы играли смело и одержали победу, хотя не было пары парней (Джейми Бенна из-за дисквалификации и Евгения Дадонова из-за травмы – прим. Sports.ru).

Мы говорили о том, что слона едят частями. Сегодня мы откусили кусочек. Дело еще не сделано, но мне нравится наша команда. Я бы не стал ставить против нас», – сказал главный тренер «Старс».