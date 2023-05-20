«Питтсбург» проведет вторые встречи с 4 претендентами на пост генменеджера. В 1-м туре среди кандидатов были женщины (NHL Rumors)

Теги возможные переходы Нью-Джерси Питтсбург НХЛ Дэн Маккиннон Матье Дарш Джон Чайка Хоккей

«Питтсбург» проведет повторные встречи с 4 кандидатами в генменеджеры.

Сообщается, что до 2-го тура интервью дошли бывший генменеджер «Аризоны» Джон Чайка и три действующих ассистента генменеджеров клубов НХЛ – Эрик Талски («Каролина»), Дэн Маккиннон («Нью-Джерси») и Матье Дарш («Тампа»). 

В 1-м туре в числе 10-12 претендентов клуб общался с двумя кандидатами-женщинами. Обе представляют систему «Нью-Джерси». 

Это ассистент генерального менеджера Кейт Мэдиган (ее отец работал скаутом «Питтсбурга» с 2006 по 2011 год) и директор по развитию игроков Меган Дагган. 

Чайка и Талски – в числе главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга» (Дэн Кингерски)

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24 комментария

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Александр Романов
Для галочки женщин позвал
Что бы потом его не сожрали с потрохами
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NACfoRekcuF
Ахаха, давайте женщину выберите. Будем вас цыпочками звать
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Maxim Shumov
Как это женщины не прошли первый тур? Это же явный сексизм и дискриминация. Пенс еще не засудили?
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Strannix
Ну во второй раунд хоть нормальные кандидаты прошли
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Кавабунга Шреддоголовый
Женщин позвал с целью повесточку соблюсти?
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Fjordy
Талски
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Джон Мщузавсех
Берите из баскетбола или амфута, понятно, что в НХЛ менеджмент превратился в блатное болото.
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Maxim Shumov
Ответ NACfoRekcuF
Ахаха, давайте женщину выберите. Будем вас цыпочками звать
Как связаны цыпочки и ГМ-женщина? Это даже для фаната Саши - перебор.
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Pink Floyd1276
Ответ Барин
Питтушкам нужна курочка?)))
Еще не пришел в себя после вылета - потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане, на вокзал можно - ну в общем все понятно.
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DENbright
Ответ Непристойное предложение
а лесбиянок- трансгендеров не было?
Они уже есть в составе
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Pink Floyd1276
Ответ NACfoRekcuF
Ахаха, давайте женщину выберите. Будем вас цыпочками звать
Ну где нам с вами, олушами, тягаться.
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Sovagr
Чайку нужно брать. Он в птицах должен лучше разбираться.
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Jeff Lebowski
Ответ Барин
Питтушкам нужна курочка?)))
Кросби, увидев женщину, насупился и пробурчал: "Ой, всё",- надул губки и сложил ручки на груди.
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Шлёма Презерман
надо бы Браширу, Суббану или ДСП подать свою кандидатуру, и пусть только посмеют отказать.
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Непристойное предложение
а лесбиянок- трансгендеров не было?
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забил на оборону
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Ответ NACfoRekcuF
Дуб ас пустил корни в кленовом лесу, по его словам
ах-ах-ах... в кленовом лесу он больше не появится никогда. через год возьмут где-нибудь, правда такого, как в Торонто, у него больше не будет, ни по деньгам, ни по полномочиям
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NACfoRekcuF
Ответ забил на оборону
Дубас свободен. ы--ы-ы-ы-ы-ы-ы
Дуб ас пустил корни в кленовом лесу, по его словам
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Jeff Lebowski
Ответ NACfoRekcuF
Дуб ас пустил корни в кленовом лесу, по его словам
Oakass.
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Барин
Ответ NACfoRekcuF
Ахаха, давайте женщину выберите. Будем вас цыпочками звать
Куроцыпо-баттл)
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Strannix
Ответ Барин
Питтушкам нужна курочка?)))
А кто нужен тампонам?
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дубас свободен. ы--ы-ы-ы-ы-ы-ы
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