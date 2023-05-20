«Питтсбург» проведет вторые встречи с 4 претендентами на пост генменеджера. В 1-м туре среди кандидатов были женщины (NHL Rumors)

«Питтсбург» проведет повторные встречи с 4 кандидатами в генменеджеры.

Сообщается, что до 2-го тура интервью дошли бывший генменеджер «Аризоны» и три действующих ассистента генменеджеров клубов НХЛ – Эрик Талски («Каролина»), Дэн Маккиннон (« ») и Матье Дарш («Тампа»).

В 1-м туре в числе 10-12 претендентов клуб общался с двумя кандидатами-женщинами. Обе представляют систему «Нью-Джерси».

Это ассистент генерального менеджера Кейт Мэдиган (ее отец работал скаутом «Питтсбурга» с 2006 по 2011 год) и директор по развитию игроков Меган Дагган.

Чайка и Талски – в числе главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга» (Дэн Кингерски)

Вице-президент «Питтсбурга» о Салливане: «Новый менеджер – он или она – займется оценкой штаба. Мы считаем Майка одним из лучших тренеров в НХЛ»