«Питтсбург» проведет вторые встречи с 4 претендентами на пост генменеджера. В 1-м туре среди кандидатов были женщины (NHL Rumors)
«Питтсбург» проведет повторные встречи с 4 кандидатами в генменеджеры.
Сообщается, что до 2-го тура интервью дошли бывший генменеджер «Аризоны» Джон Чайка и три действующих ассистента генменеджеров клубов НХЛ – Эрик Талски («Каролина»), Дэн Маккиннон («Нью-Джерси») и Матье Дарш («Тампа»).
В 1-м туре в числе 10-12 претендентов клуб общался с двумя кандидатами-женщинами. Обе представляют систему «Нью-Джерси».
Это ассистент генерального менеджера Кейт Мэдиган (ее отец работал скаутом «Питтсбурга» с 2006 по 2011 год) и директор по развитию игроков Меган Дагган.
Чайка и Талски – в числе главных претендентов на пост генменеджера «Питтсбурга» (Дэн Кингерски)
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