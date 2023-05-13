Леонид Вайсфельд: «Не думаю, что на ЧМ продемонстрируют высокий уровень хоккея. Россияне не выступают»

Теги Сборная России по хоккею Леонид Вайсфельд Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Леонид Вайсфельд не думает, что на ЧМ без России продемонстрируют высокий уровень хоккея.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею особенно не собираюсь. Интереса к турниру нет по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия сборной России не за кого болеть. Во-вторых, там не будет игроков, которые могли бы привлечь внимание.

К тому же не думаю, что на чемпионате продемонстрируют высокий уровень хоккея. В первую очередь из-за того, что не выступают россияне.

А фаворитом, как и на всех чемпионатах мира, является Канада», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Вайсфельд.

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7 комментариев

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Ivan Juniorovich
Причем тут высокий уровень хоккея и россияне?
+13
-5
+8
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jonnysilverhand01
Лёня, а что по поводу Олимпиады 2018 года скажешь ? Вам там всем тексты раздали о том, что ЧМ без наших будет не очень ? Ты последнюю победу наших на ЧМ то помнишь ?
+6
-1
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Алексей Тарлыков
В каком году последний раз россияне выигрывали ЧМ?
+4
0
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Док163
Ахахаххаххаха люди с огромным чсв поехали совсем
+2
0
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Семен Бабцов
Не знаю... Я смотрю и кайфую. Новые лица, красивый хоккей (пиндосы впечатляют). Ясен пень, хотелось бы и наших видеть, НХЛ-овцев тем более.
+1
-1
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Сергей Орлов
Ответ Ivan Juniorovich
Причем тут высокий уровень хоккея и россияне?
Тоже так подумал)
+2
-2
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