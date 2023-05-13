Леонид Вайсфельд: «Не думаю, что на ЧМ продемонстрируют высокий уровень хоккея. Россияне не выступают»
Леонид Вайсфельд не думает, что на ЧМ без России продемонстрируют высокий уровень хоккея.
«Следить за чемпионатом мира по хоккею особенно не собираюсь. Интереса к турниру нет по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия сборной России не за кого болеть. Во-вторых, там не будет игроков, которые могли бы привлечь внимание.
К тому же не думаю, что на чемпионате продемонстрируют высокий уровень хоккея. В первую очередь из-за того, что не выступают россияне.
А фаворитом, как и на всех чемпионатах мира, является Канада», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Вайсфельд.
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