Крикунов о тренере сезона КХЛ: «Ларионов, Федоров, Билялетдинов – одни из лучших специалистов в мире. Каждый сделал подвиг»

Теги Ак Барс ЦСКА Торпедо Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов назвал Сергея Федорова самым ценным тренером сезона КХЛ.

Лига включила Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

«В этом году самый ценный тренер – Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы?

Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу.

Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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1 комментарий

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Ми Ша
А ротенберг?
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+1
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