Крикунов о тренере сезона КХЛ: «Ларионов, Федоров, Билялетдинов – одни из лучших специалистов в мире. Каждый сделал подвиг»

Владимир Крикунов назвал Сергея Федорова самым ценным тренером сезона КХЛ.

Лига включила , и в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

«В этом году самый ценный тренер – Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы?

Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу.

Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.