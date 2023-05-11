Крикунов о тренере сезона КХЛ: «Ларионов, Федоров, Билялетдинов – одни из лучших специалистов в мире. Каждый сделал подвиг»
Владимир Крикунов назвал Сергея Федорова самым ценным тренером сезона КХЛ.
Лига включила Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
«В этом году самый ценный тренер – Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы?
Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.
Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу.
Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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