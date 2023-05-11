Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ со 170 очками за сезон с учетом плей-офф после Гретцки, Лемье, Босси и Ягра

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 170 очков за сезон НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Эдмонтона» сделал 2 передачи в 4-м матче серии 2-го раунда плей-офф с «Вегасом» (4:1, 2-2).

Теперь на его счету 17 (5+12) баллов в 10 играх Кубка Стэнли-2023. В регулярном чемпионате он набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах.

Макдэвид стал 5-м игроком в истории НХЛ, набравшим 170 или более очков за сезон учетом плей-офф.

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (10 раз, последний – в сезоне-1990/91), Марио Лемье (3 раза, последний – в сезоне-1995/96), Майку Босси (в сезоне-1981/82) и Яромиру Ягру (в сезоне-1995/96).

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11 комментариев

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Абдула2
Рекоод - Уэйн Гретцки - 255 в сезоне 84-85
+18
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Сергей Бакин
крутой чувак
+16
-1
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MironSM84
Боюсь себе представить чего он может достигнуть если избежит травм.Супер чел!
+7
0
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Dr. J 24
Ответ Konstantin_ZV
А кто в тройке нападения с Лемье и Ягром в том сезоне играл?
Рон Фрэнсис. Сейчас ГМ Сиэтл Кракен. Набрал в регулярке 119 и в ПО 9 очков.
+6
0
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Иван Иванов
Величайший!
+2
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barsuk611
Ответ Konstantin_ZV
А кто в тройке нападения с Лемье и Ягром в том сезоне играл?
Фрэнсис, по-моему
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Stewee
Может и на 180 очков сможет замахнуться, если пройдут Вегас.
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Мақсат Сейілхан
Ответ Сергей Бакин
крутой чувак
Сильнее чем кросби? В лучшие годы..
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Dr. J 24
Ответ AminO2
При этом, у Уэйна 80% баллов набрано в равных составах. Читерок-бегунок, нашакаливший больше половины статы в PP и за счет немецких стероидов и в подметки не годится Великому.
ты про Ови? он обычно в рр шакалит и по пустым.
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