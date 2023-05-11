Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ со 170 очками за сезон с учетом плей-офф после Гретцки, Лемье, Босси и Ягра
Коннор Макдэвид набрал 170 очков за сезон НХЛ с учетом плей-офф.
Нападающий «Эдмонтона» сделал 2 передачи в 4-м матче серии 2-го раунда плей-офф с «Вегасом» (4:1, 2-2).
Теперь на его счету 17 (5+12) баллов в 10 играх Кубка Стэнли-2023. В регулярном чемпионате он набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах.
Макдэвид стал 5-м игроком в истории НХЛ, набравшим 170 или более очков за сезон учетом плей-офф.
Ранее это удалось Уэйну Гретцки (10 раз, последний – в сезоне-1990/91), Марио Лемье (3 раза, последний – в сезоне-1995/96), Майку Босси (в сезоне-1981/82) и Яромиру Ягру (в сезоне-1995/96).
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