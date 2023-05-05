Директор «Динамо» о Егоре Морозове: «По функционалу на льду таких игроков на рынке единицы. Он быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне»
Алексей Сопин прокомментировал переход Егора Морозова в «Динамо».
«Егор Морозов – хоккеист, роль которого сложно переоценить в его предыдущей команде. Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы.
Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне КХЛ. Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Ждем успехов в форме нашей команды!» – сказал спортивный директор «Динамо».
Четверку. Думается пару- тройку штрихов еще Динамо сделает.