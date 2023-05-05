Директор «Динамо» о Егоре Морозове: «По функционалу на льду таких игроков на рынке единицы. Он быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне»

Алексей Сопин прокомментировал переход Егора Морозова в «Динамо».

« – хоккеист, роль которого сложно переоценить в его предыдущей команде. Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы.

Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне . Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Ждем успехов в форме нашей команды!» – сказал спортивный директор «Динамо».

«Динамо» подписало контракт с Егором Морозовым на 2 года