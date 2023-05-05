Директор «Динамо» о Егоре Морозове: «По функционалу на льду таких игроков на рынке единицы. Он быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Егор Морозов Хоккей

Алексей Сопин прокомментировал переход Егора Морозова в «Динамо».

«Егор Морозов – хоккеист, роль которого сложно переоценить в его предыдущей команде. Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы.

Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надежный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне КХЛ. Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Ждем успехов в форме нашей команды!» – сказал спортивный директор «Динамо».

«Динамо» подписало контракт с Егором Морозовым на 2 года

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5 комментариев

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Doronya
Динамо собирает лучших из команд нижней части турнирной таблицы
+1
0
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Позитивный
Динамо не собирает, Динамо укрепляет свой состав. Пока оценить могу на твердую
Четверку. Думается пару- тройку штрихов еще Динамо сделает.
+1
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Dinamik1
Северсталь дербанят мама не горюй.Динамо хочет выйти во второй раунд плейоф.
+2
-1
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Виталий Макеев
Ответ Dinamik1
Северсталь дербанят мама не горюй.Динамо хочет выйти во второй раунд плейоф.
Почему во второй беритетвыше мы в финале конференции будем.
+1
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