Владислав Третьяк: «Не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес поставить?»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Политика Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался об отъезде российских хоккеистов за границу.

«Некоторые россияне продолжают уезжать за океан? Мы же открытая страна, не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес поставить?

Да, ФХР и КХЛ стараются, у нас и две молодежные лиги, и юниорская, и высшая, и континентальная, и студенческая – есть где раскрыться молодому игроку. Но если он не хочет здесь играть, вы же его не удержите?

Стараемся сделать так, чтобы как можно больше ребят осталось, хотим, чтобы они здесь играли, но кто-то все равно уезжает. Что ты можешь, запретить им? [Президент ЦСКА] Есмантович рассматривает введение рычагов для ограничения отъезда? Это вы его спросите», – сказал президент ФХР

Владислав Третьяк: «Россия – открытая страна. Если игрок решил уехать в Америку, мы не можем его приковать наручниками и никуда не пустить»

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32 комментария

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Ноу криминалити
Вопрос адресован к некому Владимиру из города Москва
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Костя Кот
открытая страна, где нельзя высказать свою точку зрения
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jonnysilverhand01
Ответ Костя Кот
открытая страна, где нельзя высказать свою точку зрения
Любое альтернативное мнение это дискредитация ! Я уже про пожизненное молчу за якобы гос. измену … что же будет дальше …
+30
-7
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Atsuktuvas
Не железный, а суверенный.
+14
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Vasiliy S
Закон о железном занавесе, для мужчин уж точно, уже приняли
+12
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Ход_Конём
Ответ Ноу криминалити
Вопрос адресован к некому Владимиру из города Москва
Ивану Федотову тоже интересно
+10
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Павел Мельников
Не то, что хоккеистам - всем, у кого повестки УЖЕ запретили выезжать. А повестку можно прислать любому здоровому лбу, если это нужно. Потом по классике расскажут, что это в НХЛ железный занавес опустили для нас.
+5
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+5
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HRYNDEL
Владик лучше вы бы куда-то всё взяли и уехали!!! Ведь развалили всё что смогли только языком чесать как бабы можете и подлизывать!!!
+2
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GoodZilla
У Есмантовича пока только одна рабочая схема...
+2
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Вячеслав Пустохин
Просто охреневший
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Сергей Жарковский
Это вообще про хоккей?
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Вячеслав Власов
Ответ Ыжык
Да вы нихрена не можете, кроме лимита. Делайте уже обучение в школах в кредит, который нужно начинать выплачивать с момента подписания первого профессионального контракта. Если уезжаешь, соответственно отдай все деньги и едь. Так хоть затрат не будет у государства.
Затрат государства и так нет, все за счет родителей. Аренда льда зарплата тренера поездки на турниры
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dosatuy
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
О чем речь?
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vas1105
Ответ Ход_Конём
Ивану Федотову тоже интересно
5 баллов, вся команда чемпионов молчит про него, проглотила. Я всё понимаю, бабки, семьи, но ВСЕ заткнулись( Ни один не блеванул, хотя молодые пацаны(
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Олег Кузнецов
Ответ Ноу криминалити
Вопрос адресован к некому Владимиру из города Москва
Помимо катка со льдом есть еще окружающая среда...Может с ней что-то не так?
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SV82
Запретите футболистам
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revol83
Хотим чтобы некогда прославленный спортсмен ушёл наконец то на заслуженную пенсию.
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Алексей Ларёв
Некий Владимир,стоя на вахте в Северодвинске наверное в шоке от такого...
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Ми Ша
Раз пошёл такой базар, ждите.
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Andreir888
Безусловно, расходы на подготовку парней должны возмещаться! А вот "железных занавесов" нам не надо! И так уже занавесились дальше некуда!
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Alexander Nikitin
Рычаги конечно поставить можно, только тогда следует потом на чемпионат мира брать три состава или только ветераноа, а на юниорский и молодёжный вообще не ездить. Просто сборная сбежит и всё. Примеры Фёдорова, Могильного и Малкина перед глазами.
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Sergeev55
Что же тогда Федотова в армию забрили???
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Nikola Shell
Ответ Максим Старовойтов
Старый маразматик. С нхл надо действовать жёстко. Хотят игроков топовых получать, тогда пусть покупают его у клуба который его воспитал и обучил. Не хотят покупать пусть тогда играют в кхл. Так и только так бюджеты клубов смогут расти. Одна кузня и челяба в лидерах талантливых игроков всегда. Так почему бы им т.е клубам не зарабатывать на своих выпускниках? Там ведь почему то на игроках зарабатывают, так почему наши яблоки для них едут бесплатно?
Вот ты скажи, дуралей, КТО будет зарабатывать??? клуб, или МОЖЕТ тренер который его поставил, нет! Будут зарабатывать всякие кретины
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Антоша
Что в голове у человека, который задал этот вопрос?
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mitos
В этой цепочки главным должен стать региональный детский тренер!
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