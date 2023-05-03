Владислав Третьяк: «Не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес поставить?»

Владислав Третьяк высказался об отъезде российских хоккеистов за границу.

«Некоторые россияне продолжают уезжать за океан? Мы же открытая страна, не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес поставить?

Да, ФХР и стараются, у нас и две молодежные лиги, и юниорская, и высшая, и континентальная, и студенческая – есть где раскрыться молодому игроку. Но если он не хочет здесь играть, вы же его не удержите?

Стараемся сделать так, чтобы как можно больше ребят осталось, хотим, чтобы они здесь играли, но кто-то все равно уезжает. Что ты можешь, запретить им? [Президент ЦСКА] Есмантович рассматривает введение рычагов для ограничения отъезда? Это вы его спросите», – сказал президент .

Владислав Третьяк: «Россия – открытая страна. Если игрок решил уехать в Америку, мы не можем его приковать наручниками и никуда не пустить»