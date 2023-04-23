22-летний Шмид – 2-й вратарь в истории «Нью-Джерси» с победным дебютом в плей-офф. Он отразил 35 бросков «Рейнджерс» из 36

22-летний Акира Шмид – 2-й вратарь в истории «Нью-Джерси» с победным дебютом в плей-офф.

«Девилс» одолели « » (2:1 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Швейцарец дебютировал в плей-офф, заменив . Чех в первых двух матчах серии пропустил 9 шайб.

Шмид стал вторым вратарем в истории клуба, выигравшим дебютный матч в плей-офф. Первым был Крис Террери в 1990 году.

Также Акира (22 года 345 дней) стал третьим вратарем в истории клуба, сыгравшим в плей-офф в возрасте до 23 лет. Первые двое – Шон Бурк (1988) и (1992 и 1994). Оба потерпели поражения в дебютных играх.

В 18 матчах в регулярном чемпионате НХЛ Шмид одержал 9 побед (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,13).