Стэмкос о 3:4 с «Торонто»: «Тампа» заслуживала победы. Если продолжим в том же духе, у нас хорошие шансы»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос считает, что «Тампа» должна была победить в 3-м матче серии с «Торонто».

«Мэйпл Лифс» вышли вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (4:3 ОТ, 2-1), переведя игру в овертайм на 59-й минуте

«Возможно, это был наш лучший матч в этой серии. Если продолжим в том же духе, у нас хорошие шансы. Я думаю, что сегодня мы заслуживали победы.

Но нужно отдать должное сопернику. Хорошие команды находят способы выигрывать матчи. Сегодня они это сделали», – сказал капитан «Тампы» после игры. 

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