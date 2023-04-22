Главный фаворит драфта НХЛ Бедард не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2023 (Джефф Марек)

Коннор Бедард не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2023.

17-летний нападающий завершил выступления в плей-офф WHL и был кандидатом в сборную Канады для участия в турнире в Латвии и Финляндии.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек, Бедард на турнире не сыграет.

В этом сезоне форвард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата хоккейной лиги за «Реджайну». В 7 играх плей-офф добавил еще 20 (10+10) баллов.

В составе молодежной сборной Канады Бедард выиграл МЧМ-2023, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх. Также он выиграл августовский турнир 2022 года.

Кроме того, в 2021 году стал победителем ЮЧМ в составе сборной Канады U18.