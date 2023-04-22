Главный фаворит драфта НХЛ Бедард не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2023 (Джефф Марек)

Теги Сборная Канады по хоккею драфт НХЛ Западная хоккейная лига ЧМ по хоккею Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2023.

17-летний нападающий завершил выступления в плей-офф WHL и был кандидатом в сборную Канады для участия в турнире в Латвии и Финляндии. 

Как сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек, Бедард на турнире не сыграет. 

В этом сезоне форвард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги за «Реджайну». В 7 играх плей-офф добавил еще 20 (10+10) баллов. 

В составе молодежной сборной Канады Бедард выиграл МЧМ-2023, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх. Также он выиграл августовский турнир 2022 года. 

Кроме того, в 2021 году Коннор стал победителем ЮЧМ в составе сборной Канады U18.

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9 комментариев

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dimalopata
71+72=143 все же, не 154
+4
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Cvyatoslav Gazin
Ответ Dimasick89
По сути он уже перерос чемпионат ю 18, учитывая выступления на МЧМ
Речь о взрослом ЧМ
+2
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Dikki Shelton
Жаль. Возможно это еще не точно?
+2
-1
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Andy Brandy
Ответ dimalopata
71+72=143 все же, не 154
Это же спортс, у них уже традиция в каждой новости ошибки делать
+2
-1
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ViktorVega
Этого пацана сломали бы в первой же игре. Он и сам понимает, что никто его жалеть не будет. Это тебе не малышню гонять на молодежке
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