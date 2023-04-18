Юров продлил контракт с «Металлургом» на год. Игрок решил остаться после беседы с Разиным (Дмитрий Лукашов)

Данила Юров подписал контракт с «Металлургом» на год после беседы с Андреем Разиным.

«Форвард уже подписал контракт с уральским клубом, несмотря на вполне конкретное предложение от «Миннесоты».

Правда и магнитогорцы при этом настаивали на длинном контракте.

Решение было принято после беседы с , с которым у уже состоялся детальный разговор», – сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.

«Миннесота» выбрала его в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером.