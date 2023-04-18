Юров продлил контракт с «Металлургом» на год. Игрок решил остаться после беседы с Разиным (Дмитрий Лукашов)
Данила Юров подписал контракт с «Металлургом» на год после беседы с Андреем Разиным.
«Форвард уже подписал контракт с уральским клубом, несмотря на вполне конкретное предложение от «Миннесоты».
Правда и магнитогорцы при этом настаивали на длинном контракте.
Решение было принято после беседы с Андреем Разиным, с которым у Юрова уже состоялся детальный разговор», – сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.
19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.
«Миннесота» выбрала его в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером.
Пусть ещё пару сезонов поиграет в кхл.
Опыта наберётся....У Разина будет играть стабильно....