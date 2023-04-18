Юров продлил контракт с «Металлургом» на год. Игрок решил остаться после беседы с Разиным (Дмитрий Лукашов)

Теги Металлург Мг Миннесота НХЛ КХЛ Андрей Разин Данила Юров Хоккей

Данила Юров подписал контракт с «Металлургом» на год после беседы с Андреем Разиным.

«Форвард уже подписал контракт с уральским клубом, несмотря на вполне конкретное предложение от «Миннесоты».

Правда и магнитогорцы при этом настаивали на длинном контракте.

Решение было принято после беседы с Андреем Разиным, с которым у Юрова уже состоялся детальный разговор», – сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале. 

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.

«Миннесота» выбрала его в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером.

6 комментариев

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Олег
Всё верно, рановато ещё ему за океан уезжать .
Пусть ещё пару сезонов поиграет в кхл.
Опыта наберётся....У Разина будет играть стабильно....
+20
-1
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Евгений Мешков
Да может при Разине молодежь не будут раздавать по арендам да мариновать в молодежке
+9
0
+9
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Darkhan Darkhan
гребенкин сильнее
+5
-3
+2
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Валерка Боров Сухачев
Воробей мариновал молодежь на скамейке не давал толком играть.Разин видать пообещал ему больше игрового времени.
+2
0
+2
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Олег
Ответ Болельщик МГ
Какой за океан? Об этом шла речь ? Он и так должен радоваться тому где сейчас находится.
Сейчас просто молодёжь,стремится уехать за океан,себя найти, да и деньги там другие. Но Даниилу ещё пока рано.....
+2
0
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