Густавссон отразил 51 бросок из 53 в 1-м матче с «Далласом» – рекорд «Миннесоты» в плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Миннесота Роберто Луонго Никлас Оскар Бэкстрем Жозе Теодор Жан-Себастьян Жигер НХЛ рекорды Филип Густавссон Хоккей

Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон отразил 51 бросок из 53 в 1-м матче с «Далласом».

24-летний швед дебютировал в плей-офф НХЛ в первом матче серии первого раунда с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0). 

Он отразил 51 бросок из 53 при игровом времени 92:20 и был признан первой звездой.

Густавссон обновил клубный рекорд по числу сэйвов в матче плей-офф, ранее принадлежавший Никласу Бэкстрему – 44 после 46 бросков в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) в 2014 году при игровом времени 71:58.

В истории НХЛ результат Филипа вошел в топ-5 среди дебютантов. Больше сэйвов в первой кубковой игре делали Роберто Луонго (2007, «Ванкувер», 72), Жан-Себастьян Жигер (2003, «Анахайм», 63), Жозе Теодор (1997, «Монреаль», 56), Иржи Црха (1980, «Торонто», 55).

Отметим, что этот матч стал самым длинным в истории «Уайлд» в плей-офф. 

 

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5 комментариев

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vulturecrow
Гусь - это топ в этом сезоне. неожиданно, но у Соты есть всё, чтобы быть грозной силой на Западе.
+5
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+5
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Crenk
Ответ vulturecrow
Гусь - это топ в этом сезоне. неожиданно, но у Соты есть всё, чтобы быть грозной силой на Западе.
Важно Чтобы Эк вернулся через неделю
+2
0
+2
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vulturecrow
Ответ Arctic_Baron
Да как неожиданно-то?! Права на него ещё в Питтс были когда, он уже в SHL играл очень по-взрослому. То, что Оттава его потом за мешок шайб отдала, вообще кража. В перспективе Вальстед-Гусь вообще топ-пара вратарей
в SHL можно играть как угодно. в прошом сезоне в Оттаве, игры - процент отражённых:
Форсберг: 46 - 0.917
Мюррей: 20 - 0.906
Густафссон: 18 - 0.892

так что даже в Оттаве в прошлом году можно было быть топом. а Гусь был дном.
+1
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+1
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vulturecrow
Ответ Crenk
Важно Чтобы Эк вернулся через неделю
да, очень желательно. но Сота даже потерю Капризова в регулярке не заметила, что говорит о хорошей устойчивости к травмам даже лидеров. но в плове надо быть во всеоружии.
0
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Arctic_Baron
Ответ vulturecrow
Гусь - это топ в этом сезоне. неожиданно, но у Соты есть всё, чтобы быть грозной силой на Западе.
Да как неожиданно-то?! Права на него ещё в Питтс были когда, он уже в SHL играл очень по-взрослому. То, что Оттава его потом за мешок шайб отдала, вообще кража. В перспективе Вальстед-Гусь вообще топ-пара вратарей
0
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