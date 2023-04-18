Густавссон отразил 51 бросок из 53 в 1-м матче с «Далласом» – рекорд «Миннесоты» в плей-офф

Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон отразил 51 бросок из 53 в 1-м матче с «Далласом».

24-летний швед дебютировал в плей-офф НХЛ в первом матче серии первого раунда с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0).

Он отразил 51 бросок из 53 при игровом времени 92:20 и был признан первой звездой.

обновил клубный рекорд по числу сэйвов в матче плей-офф, ранее принадлежавший – 44 после 46 бросков в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) в 2014 году при игровом времени 71:58.

В истории результат Филипа вошел в топ-5 среди дебютантов. Больше сэйвов в первой кубковой игре делали (2007, «Ванкувер», 72), (2003, «Анахайм», 63), Жозе Теодор (1997, «Монреаль», 56), Иржи Црха (1980, «Торонто», 55).

Отметим, что этот матч стал самым длинным в истории «Уайлд» в плей-офф.