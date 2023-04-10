Защитник «Авангарда» Сведберг оштрафован за применение физической силы в отношении судьи

Теги Ак Барс Авангард судьи КХЛ Кубок Гагарина Виктор Сведберг Хоккей

Защитника «Авангарда» Виктора Сведберга оштрафовали по итогам матча с «Ак Барсом» (2:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Виктора Сведберга по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

Напомним, на 17-й минуте третьего периода после эпизода с отмененной шайбой «Ак Барса» Сведберг несколько раз ударил лежавшего форварда казанцев Илью Сафонова. За это защитник «Авангарда» получил дисциплинарный штраф до конца матча.

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1 комментарий

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Персональные данные Номер 67327384
Сведберг — в системе международных единиц СИ, это величина силового воздействия на полосатую субстанцию. Один Сведберг равен произведению массы Сведберга на ускорение Сведберга
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