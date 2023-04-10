Защитник «Авангарда» Сведберг оштрафован за применение физической силы в отношении судьи

Защитника «Авангарда» Виктора Сведберга оштрафовали по итогам матча с «Ак Барсом» (2:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

Напомним, на 17-й минуте третьего периода после эпизода с отмененной шайбой « » Сведберг несколько раз ударил лежавшего форварда казанцев Илью Сафонова. За это защитник « » получил дисциплинарный штраф до конца матча.