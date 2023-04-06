Геннадий Курдин: «Дети очень неразвитые, становятся ленивыми – все в айфонах, компьютерах. В СССР мы росли на улице и играли во все игры»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ детский хоккей Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин считает, что развития юных хоккеистов можно достичь за счет мотивации

– Все дело в мотивации?

– Конечно! Только чуть-чуть к себе требования сбавили – и все! Возьмем, например, «Адмирал».

Мастеров в команде нет, там все работает на мотивации, на умении тренера заставить, найти какие-то рычаги, сплотить команду. Я более чем уверен, что в следующем году у «дальневосточников» такого результата не будет. В этом сезоне они потратили очень много эмоций, а мастерства у них большого нет.

Тяжело этих ребят будет мотивировать. А детей тем более надо постоянно подталкивать. Чуть только ребенок добьется какого-то успеха – все, он перестает работать. Начинается вальяжность.

У меня были выпуски 1992 и 2002 годов рождения. И я уже давно убежден, что тренеру нужно уметь пихать, толкать, заставить, доставать все из детей, чтобы они росли и двигались вперед. Другого способа я не вижу.

Дети с каждым годом становятся более домашними и ленивыми. Все в айфонах, телефонах, компьютерах. У меня как-то спрашивали, какой год был лучше: 1992-й или 2002-й?

Понятно, что в команде 1992-го были ребята с улицы, из того прошлого. 2002-й был более домашним, а нынешние дети еще более мягкотелые и не приспособленные к жизни.

Все-таки хоккей – это мужской вид спорта. Там и подраться, и постоять за себя иногда приходится. Приходится воспитывать в них неуступчивость.

– Вам как тренеру интереснее ли работать с более домашними детьми? С ними все-таки сложнее.

– Они все сейчас почти домашние. Ведь хоккей – недешевый вид спорта. Детей сейчас привозят и увозят с тренировок. В этом плане почти все они одинаковы.

Просто кому-то чуть больше дано играть в хоккей, а кому-то – чуть меньше. Задача тренера – развивать игроков. Когда-то я попробовал взять 15-16-летних ребят из разных школ, где они не подошли. Очень тяжело в этом возрасте с ними работать.

Поэтому я отбираю маленьких, пятилетних ребятишек, и начинаю вести и воспитывать их с этого возраста. А как работать с 15-летними, когда все они пришли из разных мест? Дал им мяч – а они его в первый раз увидели!

Дети сейчас очень неразвитые. В СССР мы росли на улице и играли во все игры. Футбол, баскетбол, волейбол, лапта… А сейчас некоторые не знают, что делать с мячом. Поэтому у нас и такой ранний набор.

Несколько лет назад меня спросил кто-то из ветеранов: «А зачем так рано набирать детей? Мы вот в свое время в 12 лет приходили». Но мы приходили-то с улицы, умея кататься и играть во все игры. Я сам в первый раз попал на искусственный лед в 16 лет.

Но со мной тренерам было проще, так как я до этого играл во все. Меня просто нужно было научить тактике. А сейчас мы детей всему учим. Если парень придет в 12 лет, ты не успеешь его подготовить, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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14 комментариев

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Michael Scott
Поразительно, что бумеры 1950-ых годов рождения всерьёз продолжают что-то рассказывать про свой богатый жизненный опыт поколению, прямо сейчас принимающему участие в крупнейшем военном конфликте со времен Второй Мировой.
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Олег Акимов
Спорт должен присутствовать в жизни, но растить быдло не стоит. 2-3 раза в неделю на секцию отправлять и достаточно. А ещё батя может вместо пива на диване собирать друзей на коробке и подтягивать детей. А то сами ничем не занимаются, а от детей требуют непонятно что.
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Maksmen1995
Как надоели везде приплетать СССР...
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Deathspell Omega
Ответ RoyJones
К сожалению это проблема тренеров что они живут в прошлом и нет никакого прогресса тренировок и развития игрокок. Дети все также бегают кроссы, что в целом для хоккеистов это не нужно. Взять тех же Финов, шведов, Сша и канаду. Игроки стали быстрее и техничнее. И их стало в разы больше чем было раньше. Даже взять 1998 год олимпиаду и сейчас абсолютно другие скорости и броски. Так можно сказать и про футбол, скорости совсем другие
Взять тех же Финов, шведов, Сша и канаду. Игроки стали быстрее и техничнее. И их стало в разы больше чем было раньше.
_________________________________

Шведы выращивают отличных защитников и ...все.
Финны выращивают просто хороших игроков, но действительно великих, кто там у них?
Канада имеет существенные проблемы с вратарями и крайними форвардами.
США даже более сбалансирована.

Наши просто созревают позже.
Поэтому по нашим игрокам судить как они играют на молодежных ЧМ, например, неправильно.
Ну и, как остались системные проблемы в подготовке центральных напов и атакующих защитников, так и продолжаются.
Но идеальных сборных нет. Даже Канада - и то нет.
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RoyJones
К сожалению это проблема тренеров что они живут в прошлом и нет никакого прогресса тренировок и развития игрокок. Дети все также бегают кроссы, что в целом для хоккеистов это не нужно. Взять тех же Финов, шведов, Сша и канаду. Игроки стали быстрее и техничнее. И их стало в разы больше чем было раньше. Даже взять 1998 год олимпиаду и сейчас абсолютно другие скорости и броски. Так можно сказать и про футбол, скорости совсем другие
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Deathspell Omega
Самое страшное, когда смотришь на сегодняшних школьников, это то, что девочки зачастую ведут себя как настоящие мальчики, а мальчики современные это какие-то девочки через одного.
Мамашки, канешн, парней портят с детства... это какое-то бесполое существо, а не парень получается: орет, ноет, и ленив до безобразия...
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Deathspell Omega
Ответ Знатный стахановец
Все "хороши". Отключи интернет - катастрофа вселенского масштаба. 😄
Конечно катастрофа!
Сразу столько свободного времени появляется, куда его девать то?!
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гилберт
Я тут недавно по Культуре смотрел какой то фильм 70х годов, так вот там дедушка также брюзжал, ну что за молодежь, все телевизор смотрит, да приемники слушает...
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гилберт
Ну и?
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Hitgoe Himgob
А уж как были хороши драки двор на двор в 80х, поэтому и боксеров куча появилась
+7
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АРХАТ
Пусть лучше в компах сидят, чем сбиваются в стаи и гопорят. От нынешего поколения гопотой несёт куда меньше.
+13
-1
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Знатный стахановец
Ответ Евгений Мешков
да вы на взрослых посмотрите, чего до детей докопались
Все "хороши". Отключи интернет - катастрофа вселенского масштаба. 😄
+6
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dmitriy1981
При СССР помню, пиво из крана вместо воды лилось
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Евгений Мешков
да вы на взрослых посмотрите, чего до детей докопались
+11
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