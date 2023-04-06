Бедард набрал 13 очков в 4 играх плей-офф. У Коннора в среднем 3,25 балла за матч
Коннор Бедард набрал 13 очков в 4 матчах плей-офф WHL
17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (2+0) очка в четвертом матче серии плей-офф Западной хоккейной лиги против «Саскатуна» (3:4 ОТ).
Счет в серии стал 2-2. По ходу и третьей, и четвертой игр серии «Реджайна» вела со счетом 3:1 в третьем периоде, но в результате проиграла оба матча.
Бедард записал на свой счет 13 (8+5) очков при полезности «плюс 9» в четырех играх.
В среднем Бедард набирает 3,25 балла за матч в плей-офф.
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