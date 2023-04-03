Бедард набрал 8 очков в 2 матчах плей-офф WHL. Коннор сделал хет-трик в игре с «Саскатуном»
Коннор Бедард сделал хет-трик в матче плей-офф Западной хоккейной лиги.
«Реджайна» победила «Саскатун» (6:5 ОТ, 2-0 в серии) во второй игре серии плей-офф WHL.
17-летний нападающий записал на свой счет пять очков в этом матче, оформив хет-трик и сделав две результативных передачи при шести бросках по воротам.
Бедард был признан первой звездой игры.
В двух играх плей-офф канадец набрал 8 (5+3) баллов. В первом матче серии с «Саскаутоном» (6:1) Бедард отметился 3 (2+1) баллами.
Коннор является фаворитом драфта НХЛ-2023.
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