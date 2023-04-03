Бедард набрал 8 очков в 2 матчах плей-офф WHL. Коннор сделал хет-трик в игре с «Саскатуном»

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Саскатун Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сделал хет-трик в матче плей-офф Западной хоккейной лиги.

«Реджайна» победила «Саскатун» (6:5 ОТ, 2-0 в серии) во второй игре серии плей-офф WHL.

17-летний нападающий записал на свой счет пять очков в этом матче, оформив хет-трик и сделав две результативных передачи при шести бросках по воротам.

Бедард был признан первой звездой игры.

В двух играх плей-офф канадец набрал 8 (5+3) баллов. В первом матче серии с «Саскаутоном» (6:1) Бедард отметился 3 (2+1) баллами.

Коннор является фаворитом драфта НХЛ-2023.

5 комментариев

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ɔculpa
Ответ Art Ebosh
Ну канечна, очередной «Пendosko-подпендосский заговор» против сmexдержавы! Не иначе!!!
Да оба вы дурачки.
0
0
0
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Art Ebosh
Ответ Сульшер жги!
Очередной Лафранья. Но Лига пытается яво раскрутить
Ну канечна, очередной «Пendosko-подпендосский заговор» против сmexдержавы! Не иначе!!!
+1
-1
0
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Ko Vi
Ответ Сульшер жги!
Очередной Лафранья. Но Лига пытается яво раскрутить
надо писать правильно - не "яво", а "яго"
+3
-1
+2
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Andry 72
Он его уже выиграл,в процентном эквиваленте- 💯 %
+2
0
+2
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Сульшер жги!
Очередной Лафранья. Но Лига пытается яво раскрутить
+2
-8
-6
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