Бедард набрал 8 очков в 2 матчах плей-офф WHL. Коннор сделал хет-трик в игре с «Саскатуном»

сделал хет-трик в матче плей-офф .

« » победила « » (6:5 ОТ, 2-0 в серии) во второй игре серии плей-офф WHL.

17-летний нападающий записал на свой счет пять очков в этом матче, оформив хет-трик и сделав две результативных передачи при шести бросках по воротам.

Бедард был признан первой звездой игры.

В двух играх плей-офф канадец набрал 8 (5+3) баллов. В первом матче серии с «Саскаутоном» (6:1) Бедард отметился 3 (2+1) баллами.

Коннор является фаворитом драфта НХЛ-2023.