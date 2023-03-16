1,1 млн зрителей в среднем смотрят матчи НХЛ по национальному телевидению. Это на 19% больше, чем в прошлом сезоне
1,1 миллиона зрителей в среднем смотрят матчи НХЛ на национальном американском телевидении.
Лига сообщила, что игры, которые транслируются по национальному телевидению на канале ABC, в среднем смотрят 1,1 миллиона зрителей.
Это на 19 процентов больше, чем в среднем за весь сезон на ABC в сезоне-2021/22.
Матч между «Детройтом и «Бостоном» (2:3), состоявшийся 11 марта, собрал аудиторию в среднем 1,13 миллиона зрителей (на пике – 1,5 миллиона зрителей).
Игра заняла второе место по рейтингам на ABC в этом сезоне, уступив только матчу между «Каролиной» и «Вашингтоном» на открытом воздухе.
Кроме того, матч между «Филадельфией» и «Питтсбургом» (1:5), состоявшийся 11 марта, смотрели в среднем 1,04 миллиона зрителей (на пике – 1,7 миллиона зрителей).
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