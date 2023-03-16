1,1 млн зрителей в среднем смотрят матчи НХЛ по национальному телевидению. Это на 19% больше, чем в прошлом сезоне

1,1 миллиона зрителей в среднем смотрят матчи на национальном американском телевидении.

Лига сообщила, что игры, которые транслируются по национальному телевидению на канале ABC, в среднем смотрят 1,1 миллиона зрителей.

Это на 19 процентов больше, чем в среднем за весь сезон на ABC в сезоне-2021/22.

Матч между « и « » (2:3), состоявшийся 11 марта, собрал аудиторию в среднем 1,13 миллиона зрителей (на пике – 1,5 миллиона зрителей).

Игра заняла второе место по рейтингам на ABC в этом сезоне, уступив только матчу между «Каролиной» и «Вашингтоном» на открытом воздухе.

Кроме того, матч между «Филадельфией» и « » (1:5), состоявшийся 11 марта, смотрели в среднем 1,04 миллиона зрителей (на пике – 1,7 миллиона зрителей).