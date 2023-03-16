1,1 млн зрителей в среднем смотрят матчи НХЛ по национальному телевидению. Это на 19% больше, чем в прошлом сезоне

Теги Питтсбург Филадельфия Бостон Детройт телевидение НХЛ Хоккей

1,1 миллиона зрителей в среднем смотрят матчи НХЛ на национальном американском телевидении.

Лига сообщила, что игры, которые транслируются по национальному телевидению на канале ABC, в среднем смотрят 1,1 миллиона зрителей.

Это на 19 процентов больше, чем в среднем за весь сезон на ABC в сезоне-2021/22.

Матч между «Детройтом и «Бостоном» (2:3), состоявшийся 11 марта, собрал аудиторию в среднем 1,13 миллиона зрителей (на пике – 1,5 миллиона зрителей).

Игра заняла второе место по рейтингам на ABC в этом сезоне, уступив только матчу между «Каролиной» и «Вашингтоном» на открытом воздухе.

Кроме того, матч между «Филадельфией» и «Питтсбургом» (1:5), состоявшийся 11 марта, смотрели в среднем 1,04 миллиона зрителей (на пике – 1,7 миллиона зрителей).

4 комментария

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hrum
Ответ 37old
Интересно за счет каких категорий увеличилось. Вряд ли число белых гетеросексуальных мужчин среднего возраста так выросло за год.
ESPN большой контракт с NHL в 21 заключили на 7 лет 400млн/год. теперь там хоккей не по остаточному принципу освещается. год вкатывались, сейчас народ подтянулся
+1
0
+1
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Serge Vendino
Ответ grek087
Национальное телевидение? У спортса национальное телевидение- американское?! Ясно понятно)
И национальная лига - американо-канадская😱
+3
0
+3
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grek087
Национальное телевидение? У спортса национальное телевидение- американское?! Ясно понятно)
+1
-7
-6
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37old
Интересно за счет каких категорий увеличилось. Вряд ли число белых гетеросексуальных мужчин среднего возраста так выросло за год.
+1
-1
0
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