Депутат Свищев: «Без России хоккей развиваться не может – нет конкуренции, интриги. Чемпионаты мира превратились в междусобойчики»

Теги Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возращение России на чемпионат мира.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

– Действительно такие обсуждения идут, но не думаю, что будет легко и просто.

Наши оппоненты из некоторых стран будут возражать, поднимать крик, ор и истерики, только чтобы не допустить наших спортсменов.

Видите, что сейчас делают противники участия россиян и белорусов на Олимпиаде. Обращаются даже к спонсорам МОК, чтобы прекратить финансирование Олимпийских игр. То же самое в хоккее.

Просто так нас не допустят и предстоит огромная работа. Коллеги прекрасно понимают, что без России хоккей развиваться не может – нет конкуренции, интриги и зрелищности.

Чемпионаты мира превратились в междусобойчики. Рано или поздно наших хоккеистов допустят.

Чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для мирового хоккея. Надо оставить политику в стороне, и миллионы болельщиков это оценят.

– Вас не удивляет, что за участие россиян Канада и США, а против – Чехия, Финляндия, Швеция и Прибалтика?

– Это европейская псевдосолидарность. Кто заправляет в хоккее? Канада, США и Россия. С их мнением и надо считаться, – сказал сказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

7 комментариев

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Кеша
В какой лиге Свищев играл ? Первенство аптеки ? Как его много в хоккее .
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usenko
Последние годы, интрига на ЧМ с участием России одна: будет ли жаловаться Третьяк на нехватку катков после очередного не попадания в финал
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Iuasamotu
Кхе, если бы Чехия, Швеция, Финляндия и страны Прибалтики находились на другом континенте, они тоже были бы равнодушны к участию России, как США с Канадой, возможно даже коллекционировали бы матрёшки с балалайками. А когда у тебя по соседству идёт военная баталия вместо хоккейной, то поневоле захочешь максимально отгородиться от невменяемого соседа.
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Вадим Симонов
Без комментариев!
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ALEKS66
Да никто на ЧМ о нас даже не вспоминает-не несите бред. Сами себя тешим что мы кому то там нужны. Вот НХЛ это другое дело.
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цэсемьэр
это тот депутат, который как-то раз включил прошлогодний матч ЧМ и потом всех в инстаграмме с победой поздравлял?😂
ну эксперт👍🏽
+7
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Hitgoe Himgob
Лучшие из наших уедут в НХЛ и хоккей продолжит жить дальше. Отсутствие 30 игроков из КХЛ никак не повлияет на уровень ЧМ. А Кубок Мира спокойно обойдется и без КХЛ, в 16м году сколько там игроков было на все сборные? 10?
+3
0
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