Депутат Свищев: «Без России хоккей развиваться не может – нет конкуренции, интриги. Чемпионаты мира превратились в междусобойчики»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возращение России на чемпионат мира.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

– Действительно такие обсуждения идут, но не думаю, что будет легко и просто.

Наши оппоненты из некоторых стран будут возражать, поднимать крик, ор и истерики, только чтобы не допустить наших спортсменов.

Видите, что сейчас делают противники участия россиян и белорусов на Олимпиаде. Обращаются даже к спонсорам МОК, чтобы прекратить финансирование Олимпийских игр. То же самое в хоккее.

Просто так нас не допустят и предстоит огромная работа. Коллеги прекрасно понимают, что без России хоккей развиваться не может – нет конкуренции, интриги и зрелищности.

превратились в междусобойчики. Рано или поздно наших хоккеистов допустят.

Чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для мирового хоккея. Надо оставить политику в стороне, и миллионы болельщиков это оценят.

– Вас не удивляет, что за участие россиян Канада и США, а против – Чехия, Финляндия, Швеция и Прибалтика?

– Это европейская псевдосолидарность. Кто заправляет в хоккее? Канада, США и Россия. С их мнением и надо считаться, – сказал сказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.