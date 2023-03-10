Где смотреть Северсталь – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 12 марта

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В воскресенье, 12 марта, сыграют Северсталь и ЦСКА в шестом матче 1/4 финала конференций Кубка Гагарина 2022/2023.

  • Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Череповец)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Северсталь – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Северсталь: все новости

ЦСКА: все новости

Кубок Гагарина 2022/2023: все новости

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр хоккея ярче!💰

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий