В воскресенье, 12 марта, сыграют Северсталь и ЦСКА в шестом матче 1/4 финала конференций Кубка Гагарина 2022/2023.

Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Череповец)».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Северсталь – ЦСКА

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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