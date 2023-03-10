Где смотреть Северсталь – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 12 марта
В воскресенье, 12 марта, сыграют Северсталь и ЦСКА в шестом матче 1/4 финала конференций Кубка Гагарина 2022/2023.
- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Череповец)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Северсталь – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2022/2023: все новости
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