«Ак Барс» выиграл суд у пранк-блогера, выбежавшего на лед в матче со СКА. С него взыщут 500 тысяч рублей

Теги Ак Барс болельщики происшествия КХЛ Татнефть-Арена деньги Хоккей

«Ак Барс» выиграл суд у пранк-блогера, выбежавшего на лед «Татнефть-Арены».

Инцидент произошел 17 ноября в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (5:2) в Казани. Арбитры остановили встречу и сопроводили Талипа Миннегалиева, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях, к выходу с площадки.

Болельщика взяли под административный арест на 10 суток, а также запретили посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года.

Как сообщает «Бизнес Online», Мамадышский районный суд поддержал иск казанского клуба к блогеру и принял решение взыскать с пранкера 500 тысяч рублей. На такую сумму «Ак Барс» оштрафовала КХЛ.

Отмечается, что на суд Миннегалиев пришел без адвоката и заявил представителя, который должен был защищать его интересы в суде по видеосвязи. Он приобщил к делу электронный билет на чужое имя, а также утверждал, что билет был куплен на второй сектор, а прыжок на лед был совершен около шестого.

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2 комментария

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HockeyMan
И это правильно. Глупый поступок, за которой нужно платить
+4
0
+4
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Домингес Казань
все правильно,дешевый пиар еще вышел этому бестолковому блогеру
+7
0
+7
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