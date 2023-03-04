Айзерман о «Детройте» в дедлайн: «Я не собирался быть покупателем. Мы не претендуем на Кубок Стэнли в этом году»

заявил, что «Детройт» не собирался быть покупателем во время дедлайна.

«Ред Уингс» обменяли другие клубы защитника Филипа Гронека, форвардов Тайлера Бертуцци, Якуба Врану и Оскара Сундквиста.

«Я не собирался становиться покупателем ни при каких обстоятельствах. Не в этом году.

Если бы я считал, что у команды есть шансы выйти в плей-офф, причем не просто выйти, а далеко там зайти, то оставил бы все как есть, возможно.

Претендуем ли мы на Кубок Стэнли в этом году? Нет. Думаю ли я, что у нас есть шанс выйти в плей-офф? Да.

Если бы я считал команду контендером, то не обменивал бы потенциальных свободных агентов», – сказал генеральный менеджер « ».