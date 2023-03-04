Айзерман о «Детройте» в дедлайн: «Я не собирался быть покупателем. Мы не претендуем на Кубок Стэнли в этом году»
Стив Айзерман заявил, что «Детройт» не собирался быть покупателем во время дедлайна.
«Ред Уингс» обменяли другие клубы защитника Филипа Гронека, форвардов Тайлера Бертуцци, Якуба Врану и Оскара Сундквиста.
«Я не собирался становиться покупателем ни при каких обстоятельствах. Не в этом году.
Если бы я считал, что у команды есть шансы выйти в плей-офф, причем не просто выйти, а далеко там зайти, то оставил бы все как есть, возможно.
Претендуем ли мы на Кубок Стэнли в этом году? Нет. Думаю ли я, что у нас есть шанс выйти в плей-офф? Да.
Если бы я считал команду контендером, то не обменивал бы потенциальных свободных агентов», – сказал генеральный менеджер «Детройта».
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