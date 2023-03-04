Айзерман о «Детройте» в дедлайн: «Я не собирался быть покупателем. Мы не претендуем на Кубок Стэнли в этом году»

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Хоккей

Стив Айзерман заявил, что «Детройт» не собирался быть покупателем во время дедлайна. 

«Ред Уингс» обменяли другие клубы защитника Филипа Гронека, форвардов Тайлера Бертуцци, Якуба Врану и Оскара Сундквиста. 

«Я не собирался становиться покупателем ни при каких обстоятельствах. Не в этом году. 

Если бы я считал, что у команды есть шансы выйти в плей-офф, причем не просто выйти, а далеко там зайти, то оставил бы все как есть, возможно. 

Претендуем ли мы на Кубок Стэнли в этом году? Нет. Думаю ли я, что у нас есть шанс выйти в плей-офф? Да.

Если бы я считал команду контендером, то не обменивал бы потенциальных свободных агентов», – сказал генеральный менеджер «Детройта». 

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1 комментарий

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glavniiexpert
Обмен Гронека все равно не понятен, он молодой, у него еще на следующий год контракт есть, потом ограниченно свободный.
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