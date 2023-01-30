Айзерман недоволен игрой некоторых хоккеистов, перешедших в «Детройт» в межсезонье

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Давид Перрон Олли Мяяття Бен Чиарот Эндрю Копп Вилле Хуссо Доминик Кубалик Хоккей

Генерального менеджера «Детройта» не устраивает игра некоторых хоккеистов команды.

Стив Айзерман недоволен тем, как показывают себя на льду часть игроков, которых функционер подписал в последнее время.

В межсезонье состав «Ред Уингс» пополнили нападающие Эндрю Копп (5,625 млн долларов в год), Давид Перрон (4,75), Доминик Кубалик (2,5), а также защитники Бена Чиарота (4,75) и Олли Мяяття (2,25). Хоккеисты перешли в клуб с рынка свободных агентов.

Также был подписан голкипер Вилле Хуссо (4,75) после обмена из «Сент-Луиса».

В этом сезоне «Детройт» занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 48 матчах.

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5 комментариев

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raspisanie77
Скоро дойдём до того, что Стиви не гениальный генмэн, а просто гениальная Тампа с Купером, не получается поднять команду, а Ндд и Баф уже поднялись.
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Сергей Орлов
Насколько Копп был хорош в Виннипеге и Рейнджерс, а сейчас бледная тень просто.
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Nikita1981
Чиарот, Копп и, возможно, Перрон? Кубалик вполне хорош, Хуссо и Мяяття тоже неплохи.
Странно было ожидать геройств от посредственных хоккеистов (Чиарот, Копп) только потому что им выписали хорошие контракты.
Перрон - старая кляча, которая без нормального возницы (центрфорварда) ничего и не покажет. Нормальный центрфорвард в Детройте один - Ларкин, с ним Перрон играет нерегулярно, так что нечего и ждать.
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Rialto
Кубалик за свои деньги топ
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Jamie Redknapp
Главный провал это Чиаро, наиграл на -19. От Коппа и Мяятти также ожидали большего. Видимо таким образом Стиви Уай тонко намекает на дэдлайн-обмены.
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