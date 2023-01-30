Айзерман недоволен игрой некоторых хоккеистов, перешедших в «Детройт» в межсезонье

Генерального менеджера « » не устраивает игра некоторых хоккеистов команды.

недоволен тем, как показывают себя на льду часть игроков, которых функционер подписал в последнее время.

В межсезонье состав «Ред Уингс» пополнили нападающие Эндрю Копп (5,625 млн долларов в год), Давид Перрон (4,75), Доминик Кубалик (2,5), а также защитники (4,75) и (2,25). Хоккеисты перешли в клуб с рынка свободных агентов.

Также был подписан голкипер Вилле Хуссо (4,75) после обмена из «Сент-Луиса».

В этом сезоне «Детройт» занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 48 матчах.