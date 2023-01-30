Айзерман недоволен игрой некоторых хоккеистов, перешедших в «Детройт» в межсезонье
Генерального менеджера «Детройта» не устраивает игра некоторых хоккеистов команды.
Стив Айзерман недоволен тем, как показывают себя на льду часть игроков, которых функционер подписал в последнее время.
В межсезонье состав «Ред Уингс» пополнили нападающие Эндрю Копп (5,625 млн долларов в год), Давид Перрон (4,75), Доминик Кубалик (2,5), а также защитники Бена Чиарота (4,75) и Олли Мяяття (2,25). Хоккеисты перешли в клуб с рынка свободных агентов.
Также был подписан голкипер Вилле Хуссо (4,75) после обмена из «Сент-Луиса».
В этом сезоне «Детройт» занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 48 матчах.
Странно было ожидать геройств от посредственных хоккеистов (Чиарот, Копп) только потому что им выписали хорошие контракты.
Перрон - старая кляча, которая без нормального возницы (центрфорварда) ничего и не покажет. Нормальный центрфорвард в Детройте один - Ларкин, с ним Перрон играет нерегулярно, так что нечего и ждать.