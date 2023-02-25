Федоров о 5:4 с «Динамо»: «Понимаем, что в плей-офф никогда нельзя пропускать первыми. Пока еще не добились этой психологии»

прокомментировал победу ЦСКА над московским « » (5:4 ОТ).

— Не совсем ровная игра для нашей команды. Тем не менее она завершилась победой. Характера нам всегда хватает, остается поработать над игровой дисциплиной.

Я всегда говорю, что эмоции приветствуются. Если мы их контролируем, все получится. Не во всех трех периодах у нас это получилось, не во всех компонентах игры. Но команду с победой, остальное — дело тренерское.

Будем направлять, стараться создать максимально комфортную атмосферу, чтобы ребята прониклись тем, что дисциплина бьет класс. Если будем дисциплинированной командой, у нас не будет проблем.

— Сейчас команда показывает тот хоккей, который вы хотите видеть?

— Хотелось бы в предпоследнем матче перед плей-офф видеть более ровную игру. Подумаем, как входить в игру, чтобы у нас получались первые смены, первые десять минут, первый период. Обратим на это внимание, донесем информацию до ребят. Это опытная команда, они понимают, что в плей-офф никогда нельзя пропускать первыми. Пока еще мы не добились этой психологии. Приложим все усилия для исправления таких моментов.

— В последнем матче регулярного чемпионата вы играете против будущего соперника [«Северстали»] по плей-офф. Не планируете дать отдохнуть лидерам, чтобы не раскрывать карты?

— Это последняя игра регулярного сезона, важная составляющая нашей подготовки к плей-офф. Подойдем к игре серьезно. Будем решать свои задачи, о которых я сегодня уже поговорил, – сказал главный тренер .