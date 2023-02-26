Гатиятулин о сезоне «Трактора»: «Команда кардинально поменялась, ждали, что быстрее приобретем опыт. Поначалу формы не хватало на всю игру, не было длинной скамейки, преследовали травмы»

Теги Трактор Торпедо Илья Проскуряков Георгий Гелашвили КХЛ Анвар Гатиятулин Кирилл Устименко Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Торпедо» (6:2).

– Комментарий по игре давать не буду. Все все сами видели.

Хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Сегодня был аншлаг, несмотря на непопадание в плей-офф. Весь сезон в каждом городе у нас была своя армия болельщиков, которая нас поддерживала. Огромное спасибо.

– Какие планы у команды на ближайшее время?

– Планируем дать несколько выходных дней, потом будет мероприятие с болельщиками. Сейчас проработаем план подготовки, чтобы правильно выйти из сезона и заложить фундамент на будущее.

– Почему «Трактор» так хорошо выглядел в конце чемпионата?

– Итог подведем чуть позже. Нужно провести анализ. Команда кардинально поменялась, ждали, что чуть быстрее приобретем опыт. Это ребята, которые в этом сезоне получили роль лидеров, молодежь и вратарская линия.

Вначале хорошо сыграл Илья Проскуряков, Георгий Гелашвили огромную работу проделал. Нужно было время, чтобы сделать шаг вперед. Я думаю, у Сергея Мыльникова и Кирилла Устименко хорошее будущее.

Непростой был график – без перерывов. Возможно, в этом плане были допущены ошибки. Опыта игры при таком календаре не было. В начале сезона физической формы не хватало на всю игру. Не было длинной скамейки, преследовали травмы. После декабрьской паузы набрали хороший ход. Восстановились, залечили травмы. Чуть-чуть не хватило.

– Что бы вы хотели изменить в прошедшем сезоне, если смогли бы начать его заново?

– Найти замену ушедшим игрокам. Сделать это было непросто. Надеюсь, сделали все возможное. Проведем детальный анализ и работу над ошибками.

– Главная причина неудачного сезона – это трансферная политика?

– Я не сказал, что это главная причина. Я сказал, что молодежи необходимо время. У нас ушли ребята, которые играли ключевые роли. Ребята, которые пришли в первую команду из системы, – им потребовалось время. Это затянулось

– Как оцените работу тренерского штаба?

– Оценку дадут руководители. Игроки и тренерский штаб делали все, чтобы продолжить сезон, – сказал Гатиятулин.

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8 комментариев

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Гарт Сноу
Вот ничего не поменялось с предыдущего сезона кроме двух моментов: развалилась варатарская линия и ушло сыгранное звено легов. Как результат до побед по буллитам (которых в прошлом сезоне было очень много) мы просто перестали доезжать. А так, по существу, ничего не изменилось. Какая игра при Анваре была, такая и осталась, правда в прошлом сезоне всех она устраивала. Другую игру он ставить не умеет. Можно конечно выгнать Анвара, но не факт, что очередной приход Мурзилки или нового условного Сикоры, пойдёт на пользу команде. Вопрос с нормальным вратарем в приоритете и решается. Вопрос ударного звена и очистка ведомости от миллионеров это прежде всего к ГМ. При их решении традиционное 4-6 место в конференции у нас будет при Анваре точно, а при новом тренере и оно не гарантировано.
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Алексей Викторович
Ответ leon74
Сезон провален.Анвар, не будь трусом, уйди сам.
не трусы ушли бы до декабря)
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Алексей Викторович
Неужели трудно заявить: "лига не моего уровня, простите так уж вышло, я устал я ухожу, хорошего настроения вам, держитесь"
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hardy33
Что ты несёшь? Молодёжь вас тащила весь сезон, а ты на них валишь сейчас вину? Не сыграли в первую очередь опытные - Яруллин, Манухов, Пулккинен, Блажиевский. А не сыграли потому, что забили болт на тебя, Анвар, и на команду, а ты не смог их в стойло поставить.
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leon74
Сезон провален.Анвар, не будь трусом, уйди сам.
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Ромарио
Какой еще нужен опыт? Треть команды с опытом сборной России,обладатели КГ
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Alobama74
зла просто не хватает. Весь сезон катали вату. После паузы заиграли в трудом пополам. Савина не подпускать к трансферам вообще, человек только знает как зарплаты на бонусы пелить и премии. Трансферная политика прост ужас. Анвар не виноват.
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БабаИЗказахстана
еще с лета пошла какая то фигня. когда другие клубы подписывали легионеров наша чепушила улетела в турцию , а когда в августе оно вернулось , работа за океаном вообще не валась , трансферная селекция была провалена сразу. Лишь по ходу сезона ели как нашли игроков. Анвар играет в скучный хоккей , а местами тупой... счет 3-1 ну УБЕГИТЕ вы на пустые ворота, забейте. нет ... отбрасывпются счет сохраняют.. спартак вон в меньшенстве на пустые бегает, пофиг им. другие клубы в овертайме вратаря снимают и забивают.
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