Гатиятулин о сезоне «Трактора»: «Команда кардинально поменялась, ждали, что быстрее приобретем опыт. Поначалу формы не хватало на всю игру, не было длинной скамейки, преследовали травмы»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (6:2).

– Комментарий по игре давать не буду. Все все сами видели.

Хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Сегодня был аншлаг, несмотря на непопадание в плей-офф. Весь сезон в каждом городе у нас была своя армия болельщиков, которая нас поддерживала. Огромное спасибо.

– Какие планы у команды на ближайшее время?

– Планируем дать несколько выходных дней, потом будет мероприятие с болельщиками. Сейчас проработаем план подготовки, чтобы правильно выйти из сезона и заложить фундамент на будущее.

– Почему «Трактор» так хорошо выглядел в конце чемпионата?

– Итог подведем чуть позже. Нужно провести анализ. Команда кардинально поменялась, ждали, что чуть быстрее приобретем опыт. Это ребята, которые в этом сезоне получили роль лидеров, молодежь и вратарская линия.

Вначале хорошо сыграл , огромную работу проделал. Нужно было время, чтобы сделать шаг вперед. Я думаю, у Сергея Мыльникова и Кирилла Устименко хорошее будущее.

Непростой был график – без перерывов. Возможно, в этом плане были допущены ошибки. Опыта игры при таком календаре не было. В начале сезона физической формы не хватало на всю игру. Не было длинной скамейки, преследовали травмы. После декабрьской паузы набрали хороший ход. Восстановились, залечили травмы. Чуть-чуть не хватило.

– Что бы вы хотели изменить в прошедшем сезоне, если смогли бы начать его заново?

– Найти замену ушедшим игрокам. Сделать это было непросто. Надеюсь, сделали все возможное. Проведем детальный анализ и работу над ошибками.

– Главная причина неудачного сезона – это трансферная политика?

– Я не сказал, что это главная причина. Я сказал, что молодежи необходимо время. У нас ушли ребята, которые играли ключевые роли. Ребята, которые пришли в первую команду из системы, – им потребовалось время. Это затянулось

– Как оцените работу тренерского штаба?

– Оценку дадут руководители. Игроки и тренерский штаб делали все, чтобы продолжить сезон, – сказал Гатиятулин.