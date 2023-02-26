Гатиятулин о сезоне «Трактора»: «Команда кардинально поменялась, ждали, что быстрее приобретем опыт. Поначалу формы не хватало на всю игру, не было длинной скамейки, преследовали травмы»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Торпедо» (6:2).
– Комментарий по игре давать не буду. Все все сами видели.
Хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Сегодня был аншлаг, несмотря на непопадание в плей-офф. Весь сезон в каждом городе у нас была своя армия болельщиков, которая нас поддерживала. Огромное спасибо.
– Какие планы у команды на ближайшее время?
– Планируем дать несколько выходных дней, потом будет мероприятие с болельщиками. Сейчас проработаем план подготовки, чтобы правильно выйти из сезона и заложить фундамент на будущее.
– Почему «Трактор» так хорошо выглядел в конце чемпионата?
– Итог подведем чуть позже. Нужно провести анализ. Команда кардинально поменялась, ждали, что чуть быстрее приобретем опыт. Это ребята, которые в этом сезоне получили роль лидеров, молодежь и вратарская линия.
Вначале хорошо сыграл Илья Проскуряков, Георгий Гелашвили огромную работу проделал. Нужно было время, чтобы сделать шаг вперед. Я думаю, у Сергея Мыльникова и Кирилла Устименко хорошее будущее.
Непростой был график – без перерывов. Возможно, в этом плане были допущены ошибки. Опыта игры при таком календаре не было. В начале сезона физической формы не хватало на всю игру. Не было длинной скамейки, преследовали травмы. После декабрьской паузы набрали хороший ход. Восстановились, залечили травмы. Чуть-чуть не хватило.
– Что бы вы хотели изменить в прошедшем сезоне, если смогли бы начать его заново?
– Найти замену ушедшим игрокам. Сделать это было непросто. Надеюсь, сделали все возможное. Проведем детальный анализ и работу над ошибками.
– Главная причина неудачного сезона – это трансферная политика?
– Я не сказал, что это главная причина. Я сказал, что молодежи необходимо время. У нас ушли ребята, которые играли ключевые роли. Ребята, которые пришли в первую команду из системы, – им потребовалось время. Это затянулось
– Как оцените работу тренерского штаба?
– Оценку дадут руководители. Игроки и тренерский штаб делали все, чтобы продолжить сезон, – сказал Гатиятулин.
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